New Amsterdam 2: Stasera tre nuovi episodi della seconda stagione su Canale 5. Trama e anticipazioni

Il medical drama con Ryan Eggold prosegue ogni martedì sera a partire dalle 21:20.

Nuovo appuntamento con i dottori di New Amsterdam stasera 21 gennaio a partire dalle 21:20. Canale 5 trasmetterà tre nuovi episodi, il quarto, il quinto e il sesto della seconda stagione del medical drama che racconta le vicende personali e professionali del dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) e dei suoi colleghi. I primi tre episodi della seconda stagione andati in onda martedì scorso, 14 gennaio, hanno appassionato 2.435 milioni di telespettatori, facendo totalizzare alla rete il 12% di share. Nella nuova stagione di New Amsterdam è stata svelata finalmente la sorte delle tre donne coinvolte nell'incredibile incidente che avevamo visto nel finale della prima stagione, la moglie di Max Georgia Goodwin e le dottoresse Helen Sharpe e Lauren Bloom (Freema Agyeman e Janet Montgomery) In questo nuovo ciclo di episodi i medici del primo ospedale pubblico di New York continuano a scontrarsi con la burocrazia che per anni ha schiacciato la struttura. Ecco le trame e le anticipazioni degli episodi in onda questa sera.

New Amsterdam: Il riassunto dei primi tre episodi

Il primo episodio della seconda stagione ripercorre, attraverso numerosi flashback, i terribili momenti immediatamente successivi all'incidente con cui si era conclusa la prima stagione. Lentamente si scopre chi è sopravvissuto e chi non ce l'ha fatta: anche se la moglie di Max, Georgia, era sopravvissuta al forte impatto, non supera le conseguenze di un'emorragia cerebrale e muore in sala operatoria. Max si ritrova a dover crescere da solo sua figlia, la piccola Luna. Nel secondo episodio Max distribuisce un questionario a tutti i dipendenti del New Amsterdam per conoscere le loro abitudini di vita e soprattutto le loro difficoltà, un'operazione che il dottor Kapoor giudica come una reazione di Max alla perdita della moglie. La dottoressa Bloom lotta con un forte dolore alla gamba e finisce per andare a letto con il suo fisioterapista. Nel terzo episodio il dottor Goodwin sceglie un nuovo assistente; Malgrado non corrisponda a nessuno dei requisiti necessari, la sua scelta cade sul sergente veterano Todd Benson. Il dottor Kapoor (Anupam Kher) invece, apprende che suo figlio ha abbandonato la sua fidanzata incinta, Ella.

New Amsterdam 2: Le anticipazioni degli episodi 4, 5 e 6 in onda martedì 21 gennaio

Stagione 2, Episodio 4: Il denominatore

Max cerca di aiutare alcuni uomini afroamericani dopo il collasso di un membro della comunità per ipertensione, mentre il dottor Frome (Tyler Labine) e il dottor Kapoor affrontano le conseguenze di un avvelenamento da piombo che ha colpito un intero quartiere. Il dottor Kapoor è eccitato all'idea di diventare nonno, fino a quando Ella non gli dà una brutta notizia.

Stagione 2, Episodio 5: La linea di Karman

Max e Sharpe devono combattere contro la burocrazia per convincere l'assicurazione di una paziente malata di cancro a coprire le spese per la maternità surrogata. Il dottor Frome, invece, ha in cura una paziente con problemi mentali e cerca di curarla per non farla finire in riformatorio.

Stagione 2, Episodio 6: La mano destra di Dio

Un furgone della chiesa è coinvolto in un incidente vicino all'ospedale. Anche se non sono rimaste ferite, le vittime dell'incidente presentano altri problemi per cui necessitano cure. Insospettito dalla casa, il dottor Goodwin indaga. Il dottor Kapoor e il dottor Sharpe lavorano per far riappacificare due sorelle, una delle quali ha bisogno di un rene dall'altra. Il dottor Frome ha in cura una giovane paziente incinta che vuole abortire ma che non ha l'approvazione del suo tutore.

L'appuntamento con i nuovi episodi di New Amsterdam è per questa sera alle 21:20 su Canale 5. Come sempre, dopo la messa in onda gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Play.