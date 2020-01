New Amsterdam 2: Le anticipazioni dei prossimi episodi in onda il 28 gennaio su Canale 5

News Serie TV

La trama e le anticipazioni degli ultimi episodi della prima parte della seconda stagione del medical drama.

Vanno in onda il 28 gennaio a partire dalle 21:20 gli ultimi tre episodi della prima parte della seconda stagione di New Amsterdam, il medical drama con Ryan Eggold nei panni del carismatico dottor Max Goodwin. Canale 5 trasmetterà gli episodi, inediti in Italia, 7 8 e 9 del secondo ciclo. Dopo il finale di metà stagione, la serie si prenderà una pausa e tornerà prossimamente con gli episodi della seconda parte della stagione, partita negli Stati Uniti su NBC lo scorso 14 gennaio. Cosa accadrà nelle nuove puntate e quali sfide attendono il dottor Goodwin e i suoi colleghi del primo ospedale pubblico d'America? Ecco le trame e le anticipazioni del settimo, ottavo e nono episodio in onda la settimana prossima su Canale 5.

New Amsterdam 2: Trama e anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 il 28 gennaio

Stagione 2, Episodio 7: Bravi soldati

La dottoressa Sharpe (Freema Agyeman) capisce che una delle sue pazienti è rimasta paralizzato a causa di un errore umano di un chirurgo e non per colpa di un tumore come si credeva. Max, quindi, indaga per scoprire il responsabile. La dottoressa Bloom (Janet Montgomery) apprende che, dopo un altro intervento alla gamba, dovrà prendere degli antidolorifici e teme di ricadere nella sua dipendenza. Reynolds (Jocko Sims) prende una decisione che riguarda suo padre, dopo aver affrontato un caso di una ragazza affetta da leucemia che non sapeva che il padre fosse ancora vivo.

Stagione 2, Episodio 8: Segui il tuo cuore

Una decisione azzardata per aiutare una paziente affetta da fortissimi dolori causati da una rara forma di cancro mette in pericolo la carriera della dottoressa Sharpe che viene arrestata. Intanto il dottor Goodwin si sente particolarmente coinvolto mentre affronta il caso di una paziente incinta il cui bambino, però, è morto. Lauren affronta l'operazione alla gamba ma è delusa perché sua madre non le sta vicino.

Stagione 2, Episodio 9: L'isola

Nel finale di metà stagione i dottori del New Amsterdam affrontano un'emergenza sanitaria che coinvolge le detenute della prigione di Rikers Island. La dottoressa Bloom convive con i fortissimi dolori dopo l'operazione cercando di non ricadere nella sua dipendenza da farmaci. Nuove sfide personali, intanto, attendono i protagonisti: la dottoressa Sharpe non ha buone notizie sul suo futuro lavorativo, il dottor Kapoor deve prendere atto della decisione di Ella.

Queste erano le anticipazioni degli ultimi episodi della prima metà della seconda stagione di New Amsterdam. Per rivedere in chiaro le storie dei protagonisti dovremo aspettare qualche mese. Intanto l'appuntamento è per il 28 gennaio su Canale 5 a partire dalle 21:20.