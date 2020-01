New Amsterdam 2: Da stasera la seconda stagione su Canale 5. Trama, cast e anticipazioni

News Serie TV

La trama, gli attori e le anticipazioni del medical drama che torna con tre nuovi episodi ogni martedì.

Tornano le emozionanti storie di New Amsterdam ambientate nel Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America. La prima parte della seconda stagione del medical drama con Ryan Eggold andrà in onda a partire da stasera, 14 gennaio alle 21:20 su Canale 5, con tre episodi a settimana. Cosa ci aspetta nel nuovo ciclo di episodi che continuerà a esplorare la vita del tormentato medico-paziente Max Goodwin? Ecco tutte le notizie sulla trama, sul cast e le anticipazioni delle puntate inedite in Italia.

New Amsterdam: La trama

La serie, ispirata dal libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital scritto dall’ex direttore sanitario del Bellevue Hospital Eric Manheimer, racconta le storie dei pazienti e dei medici che ogni giorno tentano, con gli scarsi mezzi messi a loro disposizione dalla Obama Care, di cambiare il sistema ospedaliero americano; nessuno bada ad un tornaconto personale, alla carriera: la loro missione è fornire il miglior aiuto possibile ai cittadini di New York. Il dottor Max Goodwin, con l'aiuto dei suoi collaboratori, inizia una vera e propria rivoluzione all'interno dell'ospedale per mettere al primo posto la cura dei pazienti.

New Amsterdam 2: Le anticipazioni della seconda stagione

In questo nuovo ciclo di episodi il protagonista deve affrontare le conseguenze del terribile incidente che avevamo visto nel finale della prima stagione. Lo scontro aveva coinvolto la moglie di Max Georgina Goodwin e le dottoresse Helen Sharpe e Lauren Bloom. Nei nuovi episodi si conosce la sorte delle tre donne e si scopre chi è sopravvissuta. Nel primo episodio, un salto in avanti di tre mesi ci mostra Max alle prese con il suo nuovo ruolo di papà della piccola Luna. Un nuovo personaggio entrerà nella vita del protagonista: si tratta della nuova oncologa Valentina Castro (Ana Villafañe) la quale si prenderà in cura il protagonista.

Il cast

Nel cast della nuova stagione, oltre al protagonista Ryan Eggold, ritroviamo Freema Agyeman (Helen Sharpe), Janet Montgomery (Lauren Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds), Tyler Labine (Iggy Frome) e Anupam Kher (Vijay Kapoor). A loro si aggiungono le due new entry Ana Villafañe, nei panni della già citata nuova specialista che si occuperà della salute di Max, e Ian Duff, nei panni di un nuovo talentuoso stagista del Dott. Floyd Reynolds.

La stagione 3 di New Amsterdam ci sarà?

Recentemente NBC ha annunciato di aver rinnovato la serie per altre tre stagioni. New Amsterdam, quindi, andrà in onda almeno fino alla primavera del 2023. Si tratta di un maxi rinnovo giustificato dall'enorme successo riscosso dalla serie in madrepatria (una media di 9,8 milioni di spettatori e dell'1.7 di rating nel target demografico 18-49 ogni settimana). Il forte apprezzamento da parte del pubblico ha portato il presidente di NBC Entertainment Paul Teledgy a pensare persino a un futuro spin-off che, tuttavia, al momento rimane solo una possibilità.

L'appuntamento con i nuovi episodi di New Amsterdam è per stasera 14 gennaio a partire dalle 21:20 su Canale 5. Come sempre, dopo la messa in onda gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Play.