Never Too Late, una teen drama ecologista che ci riguarda tutti: Ce lo raccontano i registi

Disponibile con 10 episodi in streaming su RaiPlay, Never Too Late immagina un futuro in cui la natura diventerà proibita a causa della crisi ambientale: ne abbiamo parlato con i registi Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico in questa video intervista.

Never Too Late, arrivata da poco su RaiPlay con una prima stagione di 10 episodi, è molte cose: un drama distopico ambientato nel 2046, una serie di fantascienza, una serie ecologista che cerca di sensibilizzare il pubblico su temi ambientali sempre più importanti, una storia teen d'avventura e che parla anche di uno scontro generazionale. Di certo è un prodotto che, per la prima volta in Italia, tocca argomenti urgenti e attuali come quelli che riguardano l'ambiente e la salvaguardia della natura cercando, allo stesso tempo, di intrattenere e di dare speranza. Lo fa con un mistero, che si dipana nel corso dei 10 episodi, e con il racconto dell'amicizia di cinque ragazzi che rischiano la vita pur di riparare agli errori fatti di chi c'era prima di loro, cioè proprio quelle generazioni - i Millennial e la Gen Z - che nel mondo di oggi stanno cercando, con risultati non sempre soddisfacenti, di evitare il peggio. Abbiamo parlato di Never Too Late, una co-produzione Rai Fiction e Propaganda Italia, con i registi Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico a cui va il merito di aver costruito "il distopico più colorato della storia delle serie", come ha definito la serie Vignolo, e di aver sperimentato molto per immaginare un futuro non così lontano in cui vige la regola del Reduce-Reuse-Recycle. Guardate qui sotto la nostra videointervista.





Never Too Late: La trama e il cast della serie di RaiPlay

Scritta da Camilla Paternò, Simona Coppini, Federica Pontremoli e Salvatore de Chirico, Never Too Late è ambientata nel 2046 e racconta le storie di un gruppo di giovani - figli di quegli attivisti per l'ambiente inascoltati che oggi si stanno mobilitando per salvare il pianeta - che subisce gli effetti devastanti del cambiamento climatico. In questa storia il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno e, per preservare ciò che l'uomo stava distruggendo, la natura è stata vietata alle persone prendendo la soluzione più drastica: gli uomini da una parte, la Natura dall'altra. Le Milizie verdi sono al potere e impongono il cosiddetto green lockdown. A Nur, in Sardegna, si estende una delle poche foreste ancora sopravvissute, perimetrata da un muro invalicabile e sorvegliata da droni. Cinque ragazzi adolescenti, cresciuti senza mai aver toccato un albero o fatto un bagno al mare, decidono di sfidare i divieti ed entrare nella foresta, rischiando la propria vita, per scoprire la verità sulla scomparsa dei loro genitori e riprendersi il proprio futuro.

I protagonisti di Never Too Late sono Arianna Becheroni (Bang Bang Baby) e Roberto Nocchi (Tutto può succedere, Mio fratello rincorre i dinosauri), interpreti degli amici Maria e Jacopo. Nel cast, tra gli altri: Roberta Mattei (Anna di Niccolò Ammaniti), Elena Curci (A Casa tutti bene di Gabriele Muccino), Matteo Taranto (La Macchinazione, Razzabastarda), Mikaela Neaze Silva (Roma Blues), Dana Giuliano (Più buio di mezzanotte), Elisa Pierdominici (I bastardi di Pizzofalcone, Dante di Pupi Avati e Notte fantasma), gli esordienti Manuel Rossi e Jacqueline Luna (Di Giacomo).