Never Too Late è su RaiPlay: La nostra intervista ai protagonisti Arianna Becheroni e Roberto Nocchi

La serie teen a tema ambientalista immagina un futuro in cui il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno: ne abbiamo parlato con due dei giovani interpreti. La nostra video intervista esclusiva e una clip.

Siamo ancora in tempo per cambiare le cose e impedire che i cambiamenti climatici portino a conseguenze disastrose? Lo dice il titolo della nuova serie disponibile da oggi su RaiPlay: Never Too Late, non è mai troppo tardi. Si tratta di un mistery teen drama a tema ambientalista ambientato in un futuro non troppo lontano, nel 2046. Ci troviamo a Nur, in Sardegna, e al centro del racconto c'è un gruppo di adolescenti che sono cresciuti senza cose che adesso diamo per scontate: fare un bagno al mare, fare una scampagnata in montagna, prendersi cura di un animale domestico. La causa è il green lockdown imposto dalle cosiddette Milizie Verdi per preservare la natura e cercare di riparare alla mancanza di ossigeno per cui soffre il pianeta. In occasione del Festival del cinema di Roma, dove la serie è stata presentata in anteprima con Alice nella città, abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con Arianna Becheroni (Bang Bang Baby) e Roberto Nocchi (Tutto può succedere) che qui interpretano Maria e Jacopo, due amici che fin dall'infanzia hanno imparato a vivere in un mondo il cui l'accesso alla natura è vietato. A loro abbiamo chiesto, tra le altre cose, quali sono le cose a cui i loro personaggi devono fare a meno e che a loro mancherebbero di più. Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.



Never Too Late: La nostra intervista ai protagonisti Arianna Becheroni e Roberto Nocchi - HD

Never Too Late: La trama, il cast e una clip della serie di RaiPlay

Never Too Late immagina un mondo, nel 2046, in cui i i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera sono aumentati vertiginosamente e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno. Non piove da 22 mesi, le temperature sono alle stelle e l'aria è irrespirabile soprattutto di notte. Per tentare di salvare il salvabile le Milizie Verdi hanno deciso di separare l'uomo dalla Natura rendendo tutte le aree naturali e gli animali vietati. Cinque ragazzi adolescenti decidono di sfidare le regole ed entrare nella foresta. Così facendo sanno di rischiare la propria vita, ma vogliono anche scoprire la verità sulla scomparsa dei loro genitori e riprendere in mano il proprio futuro. Nella clip che vedete qui sotto ci viene presentato il mondo distopico di Never Too Late: il green lockdown, che sarebbe dovuto finalmente terminare, viene prorogato, mentre le temperature sono sempre più alte e la minaccia di una tempesta di sabbia del Sahara si fa sempre più concreta.



Never Too Late: Una Clip in anteprima esclusiva - HD

Nel cast, tra gli altri e oltre a Becheroni e Nocchi, ci sono anche Roberta Mattei (Anna di Niccolò Ammaniti), Elena Curci (A Casa tutti bene di Gabriele Muccino), Matteo Taranto (La Macchinazione, Razzabastarda), Mikaela Neaze Silva (Roma Blues), Dana Giuliano (Più buio di mezzanotte), Elisa Pierdominici (I bastardi di Pizzofalcone, Dante di Pupi Avati e Notte fantasma), gli esordienti Manuel Rossi e Jacqueline Luna (Di Giacomo). Never Too Late è prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia, scritta da Camilla Paternò, Federica Pontremoli e Simona Coppini in collaborazione con Salvatore de Chirico, e diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore de Chirico.