Never Too Late: Ad Alice nella città la serie distopica che immagina un futuro senza ossigeno

La nuova serie teen d'avventura arriverà in streaming su Rai Play il prossimo 22 novembre: ce l'hanno presentata in anteprima i registi, le sceneggiatrici e i protagonisti.

Una serie ambientalista, un'avventura teen che ricorda Stranger Things e I Goonies, un racconto di formazione e persino con un tocco di fantascienza, senza allontanarsi troppo dal presente. È molte cose e unisce diversi generi Never Too Late, la serie prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia che arriverà il prossimo 22 novembre in streaming su RaiPlay. In 10 episodi, manda un messaggio ben preciso che naturalmente sta nel titolo: non è troppo tardi per cambiare il mondo. Allo stesso tempo, non dimentica di essere un prodotto d'intrattenimento. È stata presentata in anteprima ad Alice nella città, nell'ambito della 19esima Festa del cinema di Roma, e abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere con i registi Lorenzo Vignolo e Salvatore de Chirico, le sceneggiatrici Camilla Paternò e Simona Coppini (che l'hanno scritta anche con Federica Pontremoli e Salvatore de Chirico) e con due dei giorni protagonisti, Arianna Becheroni e Roberto Nocchi.

Never Too Late: La trama e il cast della serie in arrivo su RaiPlay

Ambientata nel prossimo futuro, precisamente nel 2046, Never Too Late racconta le storie di un gruppo di giovani - figli di quegli attivisti per l'ambiente inascoltati che oggi si stanno mobilitando per salvare il pianeta - che subisce gli effetti devastanti del cambiamento climatico. In questa storia il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno e, per preservare ciò che l'uomo stava distruggendo, la natura è stata vietata alle persone prendendo la soluzione più drastica: gli uomini da una parte, la Natura dall'altra. Le Milizie verdi sono al potere e impongono il cosiddetto green lockdown. A Nur, in Sardegna, si estende una delle poche foreste ancora sopravvissute, perimetrata da un muro invalicabile e sorvegliata da droni. Cinque ragazzi adolescenti, cresciuti senza mai aver toccato un albero o fatto un bagno al mare, decidono di entrare nella foresta, rischiando la propria vita, per scoprire la verità sulla scomparsa dei loro genitori e riprendersi il proprio futuro.

I protagonisti di Never Too Late sono Arianna Becheroni (già protagonista della serie di Prime Video Bang Bang Baby) e Roberto Nocchi (Tutto può succedere, Mio fratello rincorre i dinosauri). Nel cast, tra gli altri: Roberta Mattei (Anna di Niccolò Ammaniti), Elena Curci (A Casa tutti bene di Gabriele Muccino), Matteo Taranto (La Macchinazione, Razzabastarda), Mikaela Neaze Silva (Roma Blues), Dana Giuliano (Più buio di mezzanotte), Elisa Pierdominici (I bastardi di Pizzofalcone, Dante di Pupi Avati e Notte fantasma), gli esordienti Manuel Rossi e Jacqueline Luna.

Come è nata l'idea della serie

Le sceneggiatrici Camilla Paternò e Simona Coppini hanno spiegato in che modo hanno concepito la serie e quale è stato il processo di creazione di un mondo non tanto distante dal nostro, eppure così diverso: "L'idea ci è venuta perché volevamo provare a raccontare il presente, ma nel futuro. Un futuro distopico. Cosa potrà succedere tra 25 anni? Abbiamo pensato a un'avventura che potrebbe essere quella dei nostri nipoti e a come farmo a risolvere problemi che ancora non siamo riusciti a risolvere. Nel mondo di Never Too Late si è andati oltre il cambiamento climatico. I protagonisti non hanno mai visto il mare, i boschi, sentito l'odore di una rosa. Tutto ciò che diamo per scontato viene meno ed è veramente strano". L'ispirazione per la serie - in particolare quella su un mondo in cui esiste un particolare lockdown - è arrivata verso la fine della pandemia, anche se si trattava di divieti diversi.

"È un'idea che è abbastanza un unicum in Italia e con del potenziale enorme", ha spiegato il regista Salvatore de Chirico. "Ma non volevamo scimmiottare le produzioni americane, bensì fare qualcosa di diverso. Volevamo trasformare questa distopia in un mondo colorato e allo stesso tempo proporre soluzioni ai problemi che conosciamo. Perchè spesso di parla di soluzione manichea: o c'è qualcuno che dall'alto risolve tutto oppure siamo spacciati e c'è un senso di impotenza. Qui non siamo nell'universo di The Last of Us dove si è spacciati. Qui siamo in un mondo in cui le persone, con tutte le difficoltà, cercano di vivere", ha aggiunto.

Lorenzo Vignolo ha parlato di come nella serie hanno immaginato che la tecnologia cambierà e del lavoro che è stato fatto nella costruzione del mondo di Never Too Late. "Abbiamo pensato a un mondo non tanto lontano da noi, in cui la tecnologia non poteva più di tanto avanzare. Vediamo i ragazzi indossare vestiti con tessuti tecnici, vediamo degli alberi fatti da ombrelli colorati che non servono più per la pioggia. Ci siamo immaginati un mondo unico che fa da contraltare al beige della sabbia. E soprattutto un mondo in cui i ragazzi a contatto con la natura cambiano", sono state le parole del regista.

Maria e Jacopo: Arianna Becheroni e Roberto Nocchi parlano dei loro personaggi

Roberto Nocchi ha anticipato qualcosa sul rapporto che lega il suo personaggio, Jacopo ("un personaggio con una fortissima voglia di vivere", ha detto), a quello di Arianna Becheroni, Maria. "Sono legati da un'amicizia profondissima, sembrano due fratelli ed è stato dal punto di vista attoriale molto bello costruire questo rapporto", ha spiegato l'attore. Arianna Becheroni ha ricordato l'esperienza sul set dicendo: "Penso che recitare sia davvero vivere in una realtà immaginaria, un po' tornare bambini perché i bambini riescono a immaginare un mondo che non c'è. E questo dobbiamo farlo noi attori. Con Roberto ho avuto la fortuna di poter fare questa cosa. Dopo il set per ore improvvisavamo ancora nei panni dei personaggi".

A proposito di Maria, Becheroni ha detto: "È un personaggio molto impostato, crede nel potere delle Milizie Verdi e vuole fare quella carriera, arrivare in alto. Mi è piaciuto tantissimo interpretarla e vedere il suo arco narrativo, come si evolve, capire che ha fatto degli errori". A proposito del messaggio di Never Too Late, poi, ha spiegato: "Al di fuori dell'ossigeno che manca, il messaggio che dà la serie è che non bisogna ricadere negli stessi errori. E secondo me la mia generazione ha le carte in regole per cambiare davvero il mondo. E dovremmo farlo".