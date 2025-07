Netflix rinnova Mercoledì per una terza stagione e prepara uno spin-off

News Serie TV

A due settimane dal debutto della seconda stagione, Netflix rinnova la sua serie di successo Mercoledì per un ulteriore, terzo ciclo di episodi e conferma lo sviluppo di uno spin-off.

Mentre l'attesa della seconda stagione è agli sgoccioli (i primi quattro episodi saranno disponibili in streaming dal 6 agosto, seguiti da altri quattro il 3 settembre), Netflix fa fare una risata macabra ai fan di Mercoledì, una delle sue serie di maggior successo, annunciandone il rinnovo anticipato per un ulteriore, terzo ciclo di episodi. Non solo! In un'intervista con The Hollywood Reporter, lo showrunner Alfred Gough e la responsabile dei contenuti di Netflix Bela Bajaria hanno rivelato anche che è in lavorazione uno spin-off.

Mercoledì: Uno spin-off della serie tv in lavorazione a Netflix

Parlando del progetto di un'espansione dell'universo di Mercoledì con uno spin-off, Gough ha detto: "È qualcosa su cui stiamo sicuramente ragionando. Ci sono altri personaggi che possiamo prendere in considerazione". Bajaria ha concordato: "C'è molto da esplorare nella famiglia Addams". Nel frattempo, il rinnovo della serie per una terza stagione precede di due settimane il debutto della seconda, dopo un entusiasmante ciclo inaugurale capace di accumulare oltre 252 milioni di visualizzazioni, il secondo miglior risultato di sempre per un qualsiasi contenuto su Netflix, dietro solo alla prima stagione di Squid Game (265 milioni).

Nella seconda stagione, diretta da Tim Burton con Paco Cabezas e Angela Robinson, Mercoledì (interpretata da Jenna Ortega) tornerà ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove ad attenderla ci saranno una nuova serie di nemici e problemi. Mercoledì dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, si ritroverà al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. Qui di seguito è possibile rivedere il trailer ufficiale.