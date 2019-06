Netflix rinnova Lucifer per una quinta e ultima stagione

Il carismatico e diabolicamente attraente Lucifer Morningstar sta per lasciare nuovamente i teleschermi, questa volta per sempre. Dopo aver ribaltato la decisione della FOX, Netflix ha annunciato che Lucifer, la serie soprannaturale con protagonista Tom Ellis disponibile da poche settimane con la quarta stagione, tornerà prossimamente con un ulteriore, quinto ed ultimo ciclo di episodi.

"Siamo incredibilmente grati a Netflix per aver resuscitato la nostra serie la scorsa stagione e averci permesso di terminare la storia di Lucifer alle nostre condizioni", dichiarano gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich in un comunicato. "In particolare, vogliamo ringraziare i fan per la loro incredibile passione e il loro supporto. Il meglio deve ancora venire!". L’annuncio del rinnovo è accompagnato da un breve video condiviso via social network, nel quale Ellis esulta per il risultato raggiunto.

Lucifer è andata in onda su FOX per tre stagioni prima di essere cancellata a causa delle medie d'ascolto non più soddisfacenti. Acquisita una settimana più tardi dal servizio di video in streaming, all'inizio dello scorso mese la serie è tornata in tv con 10 nuovi episodi nei quali il Diavolo ha dovuto fare i conti - tra le altre cose - con il ritorno di una sua ex fiamma, la Eva di Adamo. Al momento non è chiaro di quanti episodi si comporrà l'ultima stagione.