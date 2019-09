Netflix rinnova Grace and Frankie per una settima e ultima stagione

News Serie TV

Nel frattempo, sono attesi per gennaio i nuovi episodi della sesta.

Netflix si prepara a mandare meritatamente in pensione le sue Grace and Frankie. In attesa dell'arrivo in tv della sesta stagione, previsto per il prossimo gennaio, il servizio di video in streaming ha rinnovato la fortunata comedy sulla terza età per un ulteriore, settimo ciclo di 16 episodi. Tuttavia, questo sarà anche il capitolo conclusivo delle storie con le migliori amiche interpretate dalle nominate all'Emmy Jane Fonda e Lily Tomlin.

"Siamo felici e contente che Grace and Frankie tornerà per la sua settima e anche ultima stagione", commentano le due attrici in un comunicato. "Siamo davvero grate che il nostro show sia riuscito ad affrontare questioni che hanno interessato così tanto la nostra straordinaria generazione. E i suoi figli. E, sorprendentemente, anche i loro figli. Ci mancheranno queste due vecchie ragazze, Grace e Frankie, come mancheranno a molti dei loro fan, ma c'è ancora tempo. Abbiamo superato tante cose - speriamo solo di non durare più a lungo del pianeta".

Con la settima stagione, la più lunga della comedy, Grace and Frankie raggiungerà quota 94 episodi, diventando la serie originale più longeva mai prodotta da Netflix.