Netflix rinnova Big Mouth per altre tre stagioni

News Serie TV

L'ordine permetterà alla serie animata di raggiungere la sesta stagione.

Ecco una notizia che farà rizzare il naso al Mostro degli Ormoni: Netflix ha rinnovato la serie animata Big Mouth per altre tre stagioni - la quarta, quinta e sesta. Queste si aggiungono alla terza ordinata lo scorso novembre, attesa sul servizio di video in streaming per l'autunno.

L'enorme atto di fiducia, simile a quello concesso lo scorso ottobre a Disincanto, segue la nomination come miglior programma animato ricevuta da Big Mouth ai 71esimi Primetime Emmy Awards ed è da ricondurre all'accordo pluriennale che gli ideatori Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett e la loro casa di produzione Brutus Pink hanno raggiunto con Netflix, il quale prevede anche la produzione di altre serie e film animati.

"Big Mouth ritrae brillantemente la fase più imbarazzante della vita di una persona, la pubertà, in modo esilarante ma toccante" commenta in un comunicato Mike Moon, per Netflix a capo della divisione responsabile dell'offerta di serie animate per un pubblico adulto. "Non potremmo essere più felici di continuare la nostra collaborazione con Brutus Pink e di portare ancora più storie, altro umorismo e altri ormoni agli abbonati Netflix in tutto il mondo".