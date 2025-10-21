TGCom24
Home | Serie TV | News | Netflix racconterà la storia dei Kennedy in una serie tv, con Michael Fassbender protagonista
Schede di riferimento
Michael Fassbender
Michael Fassbender
News Serie TV

Netflix racconterà la storia dei Kennedy in una serie tv, con Michael Fassbender protagonista

Emanuele Manta

Netflix racconterà la dinastia Kennedy in una nuova serie tv. Michael Fassbender sarà il patriarca della famiglia Joseph Kennedy Sr.

Netflix racconterà la storia dei Kennedy in una serie tv, con Michael Fassbender protagonista

Una delle dinastie più iconiche d'America sarà raccontata in una serie tv di Netflix. Il servizio streaming ha ordinato Kennedy, serie sulle origini politiche dell'omonima famiglia di Boston, con il candidato a due Oscar Michael Fassbender (12 anni schiavo, Steve Jobs) nei panni del patriarca Joseph Kennedy Sr. Il drama porta la firma di Sam Shaw (Castle Rock, Manhattan) e sarà diretto da un altro candidato all'Oscar, Thomas Vinterberg (Un altro giro).

Kennedy: I dettagli della nuova serie tv di Netflix

Basata sulla biografia di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, Kennedy sarà una serie alla The Crown, con ciascuna stagione incentrata su una parte della storia della famiglia. La prima, ambientata negli anni '30, racconterà l'improbabile ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui il ribelle secondogenito Jack (soprannome informale e affettuoso per John F. Kennedy, usato da amici e familiari), che lotta per uscire dall'ombra del fratello maggiore, Joseph P. Kennedy Jr., un ragazzo d'oro.

"La storia dei Kennedy è la più vicina che abbiamo alla mitologia americana - a metà strada tra Shakespeare e Beautiful", ha dichiarato Shaw in un comunicato. "Ma la straordinaria e ricca biografia di Fredrik Logevall svela le aspirazioni e gli sforzi umani che si celano dietro il mito, rivelando tanto del nostro presente, di come siamo arrivati fin qui e dove stiamo andando, quanto dei Kennedy stessi. Sono entusiasta di poter esplorare questa saga di una famiglia e di un mondo in transizione".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Michael Fassbender
Michael Fassbender
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Run Away: La data d'uscita e le prime foto della nuova serie thriller di Harlan Coben
news Serie TV Run Away: La data d'uscita e le prime foto della nuova serie thriller di Harlan Coben
Gen V 2, la showrunner spiega come si è arrivati al colpo di scena su Cipher
news Serie TV Gen V 2, la showrunner spiega come si è arrivati al colpo di scena su Cipher
Grey's Anatomy 22: Caterina Scorsone si prende una pausa, è un addio o un arrivederci?
news Serie TV Grey's Anatomy 22: Caterina Scorsone si prende una pausa, è un addio o un arrivederci?
Gli ideatori di Stranger Things chiariscono i loro piani per lo spin-off: Sarà un "nuovo inizio" con personaggi diversi
news Serie TV Gli ideatori di Stranger Things chiariscono i loro piani per lo spin-off: Sarà un "nuovo inizio" con personaggi diversi
Euphoria 3: Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler e altre aggiunte al cast della nuova stagione
news Serie TV Euphoria 3: Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler e altre aggiunte al cast della nuova stagione
Il Trono di Spade e House of the Dragon: Tutte le stagioni disponibili su Sky e NOW
news Serie TV Il Trono di Spade e House of the Dragon: Tutte le stagioni disponibili su Sky e NOW
John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica
news Serie TV John Carpenter lavora a una serie tv horror antologica
Il Cavaliere dei Sette Regni, lo showrunner rivela l'importante promessa fatta a George R.R. Martin
news Serie TV Il Cavaliere dei Sette Regni, lo showrunner rivela l'importante promessa fatta a George R.R. Martin
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Il Mostro
Nobody Wants This
Gen V
The Diplomat
Monster
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Boots
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
Brilliant Minds
Hotel Costiera
Stranger Things
Bridgerton
Vai a Tutte le Serie TV