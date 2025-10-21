Netflix racconterà la storia dei Kennedy in una serie tv, con Michael Fassbender protagonista

News Serie TV

Netflix racconterà la dinastia Kennedy in una nuova serie tv. Michael Fassbender sarà il patriarca della famiglia Joseph Kennedy Sr.

Una delle dinastie più iconiche d'America sarà raccontata in una serie tv di Netflix. Il servizio streaming ha ordinato Kennedy, serie sulle origini politiche dell'omonima famiglia di Boston, con il candidato a due Oscar Michael Fassbender (12 anni schiavo, Steve Jobs) nei panni del patriarca Joseph Kennedy Sr. Il drama porta la firma di Sam Shaw (Castle Rock, Manhattan) e sarà diretto da un altro candidato all'Oscar, Thomas Vinterberg (Un altro giro).

Kennedy: I dettagli della nuova serie tv di Netflix

Basata sulla biografia di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, Kennedy sarà una serie alla The Crown, con ciascuna stagione incentrata su una parte della storia della famiglia. La prima, ambientata negli anni '30, racconterà l'improbabile ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui il ribelle secondogenito Jack (soprannome informale e affettuoso per John F. Kennedy, usato da amici e familiari), che lotta per uscire dall'ombra del fratello maggiore, Joseph P. Kennedy Jr., un ragazzo d'oro.

"La storia dei Kennedy è la più vicina che abbiamo alla mitologia americana - a metà strada tra Shakespeare e Beautiful", ha dichiarato Shaw in un comunicato. "Ma la straordinaria e ricca biografia di Fredrik Logevall svela le aspirazioni e gli sforzi umani che si celano dietro il mito, rivelando tanto del nostro presente, di come siamo arrivati fin qui e dove stiamo andando, quanto dei Kennedy stessi. Sono entusiasta di poter esplorare questa saga di una famiglia e di un mondo in transizione".