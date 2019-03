Netflix porta in tv Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez con una serie

Una delle opere più significative della letteratura del Novecento, Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez diventerà una serie tv in lingua spagnola disponibile in streaming su Netflix. L'ennesimo progetto di alto profilo del servizio coinvolge Rodrigo e Gonzalo García Barcha, i figli di García Márquez, in qualità di produttori esecutivi.

Girata principalmente in Colombia, One Hundred Years of Solitude racconterà come il romanzo la storia multi-generazionale della famiglia Buendia, il cui patriarca Jose Arcadio Buendia ha fondato Macondo, un'immaginaria città della Colombia. Attraverso la loro storia, il drama scaverà nel profondo del realismo magico, stile di cui lo scrittore colombiano fu uno dei massimi esponenti.

Per Cent'anni di solitudine sarà in assoluto la prima volta sullo schermo. Francisco Ramos, vice presidente dei contenuti originali in lingua spagnola per Netflix, dichiara in un comunicato: "Ci onora incredibilmente il fatto che ci sia stato affidato il primo adattamento filmato di Cent'anni di solitudine, una storia iconica e senza tempo dall'America Latina che siamo entusiasti di condividere con il mondo. Sappiamo che i nostri clienti in tutto il mondo amano guardare film e serie in lingua spagnola e riteniamo che questo sarà un progetto perfetto per la nostra piattaforma".