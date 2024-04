Netflix ordina una comedy di Chuck Lorre, 6 aggiunte al cast dello spin-off di Outlander e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, nuove aggiunte al cast del medical drama di Netflix Pulse e il trailer ufficiale del docudrama Clipped.

Con sia Bob Hearts Abishola che Young Sheldon prossime alla chiusura, Chuck Lorre si dedicherà unicamente allo streaming? Non proprio. Mentre su CBS arriverà presto uno spin-off di quest'ultima incentrato su Georgie e Mandy, l'affermato sceneggiatore e produttore (sue sono anche Due uomini e mezzo e The Big Bang Theory) affianca a questa e agli impegni in Bookie per Max una nuova serie per Netflix, una comedy ancora senza titolo della quale il servizio streaming ha ordinato ben 16 episodi.

Creata con la comica e attrice Leanne Morgan e Susan McMartin, che con Lorre ha già lavorato per anni in Mom, la sitcom segue Morgan (nella foto) nei panni di una donna la cui vita prende una svolta inaspettata quando suo marito, con il quale è insieme da 33 anni, la lascia per un'altra. Ricominciare da capo quando sei nonna e sei in menopausa non è esattamente quello che lei aveva in mente di fare, ma con l'aiuto della sua famiglia affronterà questo nuovo capitolo con grazia, dignità e Jello salad.

"Lo sognavo fin da bambina e non posso credere che si sia avverato!", ha dichiarato Leanne. "Quando ho cominciato a fare commedia 25 anni fa, il mio obiettivo era far parte di una sitcom. Ciò dimostra semplicemente che non è mai troppo tardi e che i sogni diventano realtà. Sono una nonna del Tennessee e ora ho uno show televisivo con Chuck Lorre e Netflix. Che diavolo!?".

Outlander: Blood of My Blood, nuove aggiunte al cast dello spin-off prequel

Altri sei attori si sono uniti al cast di Outlander: Blood of My Blood, spin-off prequel della serie di successo di Starz incentrato sui genitori di Jamie e Claire. Sally Messham (A Small Light) interpreterà la Sig.ra Fitz, la cameriera personale di Ellen MacKenzie (Harriet Slater) e la zia di Murtagh (Rory Alexander). Terence Rae sarà Arch Bug, una guardia del corpo del clan Grant. Sadhbh Malin (Conversations with Friends) vestirà i panni di Jocasta Cameron, l'esuberante figlia minore del Laird del clan MacKenzie, Red Jacob MacKenzie (Peter Mullan). Sua sorella Janet avrà il volto di Ailsa Davidson (Halo). Annabelle Dowler (The Reckoning) ha ottenuto il ruolo di Lizbeth, il capo di Julia Moriston (Hermione Corfield) al Dipartimento della guerra. Harry Eaton impersonerà infine un soldato di nome Charlton, commilitone e amico di Henry Beauchamp (Jeremy Irvine).

Apple TV+ anticipa leggermente Presunto innocente con Jake Gyllenhaal

Presunto innocente, la nuova miniserie di Apple TV+ con protagonista il candidato all'Oscar Jake Gyllenhaal, si farà attendere un po' meno di quanto inizialmente previsto. Il servizio streaming ha anticipato il debutto dell'adattamento del bestseller di Scott Turow di due giorni, a mercoledì 12 giugno. Scritto dall'affermato David E. Kelley (Avvocato di difesa, Ally McBeal) e da lui prodotto a livello esecutivo con Gyllenhaal e J.J. Abrams, il legal thriller conduce gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso l'orribile omicidio che sconvolge l'ufficio del procuratore di Chicago, quando uno dei suoi membri viene sospettato del crimine. La miniserie esplora l'ossessione, il sesso, la politica, il potere e i limiti dell'amore, mentre l'accusato lotta per tenere insieme la sua famiglia e il suo matrimonio.

Néstor Carbonell e altre aggiunte al cast di Pulse

Néstor Carbonell (The Morning Show, Lost) è uno dei cinque attori che hanno firmato con Netflix per un ruolo nel primo medical drama del servizio streaming, Pulse. La nuova serie segue lo staff del più trafficato centro traumatologico di livello 1 di Miami affrontare le emergenze mediche mentre la giovane dottoressa del pronto soccorso Dani Simms viene inaspettatamente promossa e diventa capo degli specializzandi come conseguenza di una sua relazione romantica. Secondo Deadline, Carbonell interpreterà i Dott. Ruben Soriano, un chirurgo rispettato e talvolta temuto. Il suo impegno e la sua passione lo hanno portato a dare priorità al suo lavoro sopra ogni altra cosa ed è esigente con i suoi specializzanti tanto quanto lo è con se stesso. Altri ruoli sono stati affidati a Santiago Segura (Grey's Anatomy), Ash Santos (Mayor of Kingstown), Jessica Rothe (Utopia) e Arturo Del Puerto (Westworld).

Sam Raimi lavora all'adattamento di I'm the Grim Reaper

L'affermato regista, sceneggiatore, produttore e attore Sam Raimi (La casa, Spider-Man), sta collaborando con Wattpad Webtoon Studios e gli sceneggiatori Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane, Horizon Line) allo sviluppo di una serie tv basata sul webtoon di Grave Weaver I'm the Grim Reaper. La storia si concentra su Scarlet, una giovane donna che si sveglia nel nono girone dell'inferno senza avere idea di come sia finita lì. Satana si offre di rimandare Scarlet sulle Terra se lavorerà come sua mietitrice. Ma non passa molto tempo prima che lei si renda conto che l'offerta di Satana è persino peggiore di quanto temesse.

Clipped: Il trailer ufficiale del docudrama con Laurence Fishburne e Ed O'Neill

FX e Hulu hanno diffuso il trailer ufficiale di Clipped, docudrama con Laurence Fishburne e Ed O'Neill incentrato sulla controversia che ha portato il proprietario dei L.A. Clippers, Donald Sterling (O'Neill), a essere bandito a vita dalla NBA e costretto a vendere la squadra. Fishburne interpreta il coach dei L.A. Clippers, Doc Rivers.