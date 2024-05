Netflix mostra le prime foto di Tutto chiede salvezza 2 e della nuova serie Adorazione

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha mostrato un'anteprima della seconda stagione della serie basata sul romanzo di Daniele Mencarelli e della serie tratta dall'opera di Alice Urciuolo in occasione del Salone del Libro di Torino.

Netflix dimostra di voler puntare sempre di più sulle storie basate sui romanzi di alcuni degli autori italiani contemporanei più amati mostrando, durante il Salone del Libro di Torino, un'anteprima di due attesissimi titoli: la seconda stagione dell'acclamata Tutto chiede salvezza, basata sul romanzo di Daniele Mencarelli, e Adorazione, serie young adult liberamente ispirata all'omonimo romanzo di formazione di Alice Urciuolo. Entrambe arriveranno in piattaforma prossimamente e la prima, proprio in questa edizione del Salone, ha ricevuto il premio come Adattamento a film o serie tv dell’anno alla prima edizione italiana dei TikTok Book Awards. Intanto guardate qui sotto le prime foto.

Tutto chiede salvezza 2: La trama e le anticipazioni

Tutto chiede salvezza, co-ideata da Francesco Bruni e Daniela Gambaro insieme con lo stesso Mencarelli, nella prima stagione ha seguito il ventenne Daniele (Federico Cesari) che, dopo una crisi psicotica, si ritrova in una camerata di un reparto psichiatrico insieme a cinque singolari compagni di stanza. Finire per sette giorni sotto regime di TSO vuol dire essere pazzi? Daniele se lo chiede all'inizio di una settimana che appare infinita. Ma quella che gli sembra una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Alla fine del primo capitolo, Daniele era stato dimesso e fuori aveva ritrovato Nina (Fotinì Peluso), ex compagna di liceo anche lei ricoverata in psichiatria dopo aver tentato il suicidio.

Sono trascorsi due anni da quando abbiamo lasciato Daniele e la nave dei pazzi. Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie. Daniele, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all'intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

Oltre a tutti i protagonisti conosciuti nella prima stagione, nel nuovo capitolo ci saranno diverse new entry: Drusilla Foer (nel ruolo di Matilde, sopra nella prima foto con Federico Cesari), la star di Mare Fuori Valentina Romani (che sarà Angelica), Vittorio Viviani (nei panni di Armando), a cui si aggiungono Samuel Di Napoli (nel ruolo di Rachid) e Marco Todisco (nel ruolo di Paolo).

La trama e il cast di Adorazione, dal romanzo di Alice Urciuolo

Una produzione Picomedia, Adorazione è liberamente ispirata all'omonimo romanzo di Alice Urciuolo (già sceneggiatrice di successi come SKAM Italia e Prisma). Il progetto si presenta come una serie young adult che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l’estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell’Agropontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Adorazione è lunga 6 episodi ed è scritta da Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi e Gianluca Gloria ed è diretta da Stefano Mordini. Il cast include Noemi Magagnini (Vanessa), Alice Lupparelli (Elena), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Giulio Brizzi (Giorgio), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara), Claudia Potenza (Manuela), Max Mazzotta (Ricotta), Mario Sgueglia (Andrea) e Ilenia Pastorelli (Enza).

Foto Adorazione: Camilla Cattabriga e Giulia Bertini / Netflix

Foto Tutto chiede salvezza: Monica Chiappara / Netflix