Netflix, le Serie TV in streaming ad aprile 2023

Questo mese torna il bambino-cervo di Sweet Tooth, si conclude il racconto de L'estate in cui imparammo a volare e arrivano le novità Lo scontro e Florida Man.

L'arrivo della primavera porta con sé un appuntamento molto atteso dal pubblico delle Serie TV di Netflix: la seconda stagione di Sweet Tooth. Metà bambino e metà cervo, Gus e la sua banda di compagni ibridi devono escogitare un modo per fuggire dopo essere stati catturati dal Generale Abbot e dagli Ultimi Uomini, che vogliono usarli per condurre alcuni esperimenti e trovare una cura alle conseguenze dell'apocalisse che ha gettato il mondo nel caos. Accettando di sottoporsi agli esperimenti, Gus inizia un oscuro viaggio alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Mentre le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia ritrovata si trovano in rotta di collisione con Abbot e le forze del male che cercano di eliminarli per sempre. Parallelamente si conclude la storia delle amiche Kate e Tully nella seconda parte della stagione 2, l'ultima, de L'estate in cui imparammo a volare. Nel presente distanti, non sappiamo ancora perché, Kate ha bisogno di Tully mentre affronta la malattia, e le telefona per riallacciare i rapporti. Nel frattempo, i flashback rivelano altri momenti delle loro vite passate e del loro legame, come quando la relazione tra Kate e Johnny ha causato tensioni al lavoro, Tully si è scontata (e ha flirtato) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz e la Tully adolescente ha lasciato Firefly Lane ed è andata a vivere con sua nonna dopo l'arresto della madre.

Sweet Tooth 2: Primo Trailer Italiano: Sweet Tooth 2: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano della serie Netflix -HD

Da non perdere poi Lo scontro, dramedy con Ali Wong e Steven Yeun nei panni di due sconosciuti - l'una un'imprenditrice eccentrica e con i nervi a fior di pelle e l'altro un impresario caduto in disgrazia e di pessimo umore - che si ritrovano al centro di una folle faida dopo un episodio di reciproca aggressività al volante. La miniserie crime Florida Man, prodotta dalla star di Ozark Jason Bateman, segue Edgar Ramírez nei panni di un ex poliziotto in difficoltà che è costretto a tornare in Florida, suo stato d'origine, per una losca missione e qui resta coinvolto in una caccia al tesoro sfrenata e letale. Il thriller britannico Ossessione racconta invece la storia di un rispettato chirurgo londinese la cui relazione amorosa con la fidanzata di suo figlio minaccia di cambiare per sempre le loro vite. Infine, ne La diplomatica con Keri Russell, durante una crisi internazionale, la protagonista del titolo si giostra tra il prestigioso incarico di ambasciatrice USA nel Regno Unito e il turbolento matrimonio con una star della politica.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming ad aprile 2023

Serie TV in prima visione

Heaven and Hell: Soul Exchange , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Invisible , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) War Sailor: La serie , Miniserie (2 aprile)

, Miniserie (2 aprile) Lo scontro , Stagione 1 (6 aprile)

, Stagione 1 (6 aprile) Sorellanza , Stagione 1 (7 aprile)

, Stagione 1 (7 aprile) Transatlantic , Stagione 1 (7 aprile)

, Stagione 1 (7 aprile) Il divorzista , Stagione 1 (8 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 1 (8 aprile, episodio settimanale) Una suocera tra i piedi , Stagione 2 (12 aprile)

, Stagione 2 (12 aprile) Florida Man , Miniserie (13 aprile)

, Miniserie (13 aprile) Ossessione , Miniserie (13 aprile)

, Miniserie (13 aprile) Queenmaker , Stagione 1 (14 aprile)

, Stagione 1 (14 aprile) Pálpito , Stagione 2 (19 aprile)

, Stagione 2 (19 aprile) Il club dei cuori spezzati , Stagione 1 (20 aprile)

, Stagione 1 (20 aprile) La diplomatica , Stagione 1 (20 aprile)

, Stagione 1 (20 aprile) Toothpari , Stagione 1 (20 aprile)

, Stagione 1 (20 aprile) Benvenuti a Eden , Stagione 2 (21 aprile)

, Stagione 2 (21 aprile) La famiglia dei diamanti , Stagione 1 (21 aprile)

, Stagione 1 (21 aprile) El amor después del amor: Vita e musica di Fito Páez , Stagione 1 (26 aprile)

, Stagione 1 (26 aprile) L'estate in cui imparammo a volare , Stagione 2 Parte 2 (27 aprile)

, Stagione 2 Parte 2 (27 aprile) L'infermiera , Miniserie (27 aprile)

, Miniserie (27 aprile) Sweet Tooth, Stagione 2 (27 aprile)

Docuserie e Intrattenimento

La firma , Stagione 1 (4 aprile)

, Stagione 1 (4 aprile) IRL , Stagione 1 (6 aprile)

, Stagione 1 (6 aprile) American Manhunt: L'attentato alla maratona di Boston (12 aprile)

(12 aprile) Al passo con i Kardashian , Stagione 13 (15 aprile)

, Stagione 13 (15 aprile) The Real Housewives of Beverly Hills , Stagione 8 (15 aprile)

, Stagione 8 (15 aprile) Come diventare ricchi , Stagione 1 (18 aprile)

, Stagione 1 (18 aprile) L'impero degli scimpanzé , Stagione 1 (19 aprile)

, Stagione 1 (19 aprile) Indian Matchmaking , Stagione 3 (21 aprile)

, Stagione 3 (21 aprile) The Goldin Touch: I re dei memorabilia, Stagione 1 (28 aprile)

Anime

Le bizzarre avventure di JoJo, Stagione 3 (1 aprile)

Per i più piccoli