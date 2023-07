Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2023

News Serie TV

Ad gosto sul servizio streaming arrivano l'adattamento live-action di One Piece, la stagione 2 di One Piece e la miniserie sulla crisi degli oppioidi Painkiller.

Quale mese meglio di agosto per un tuffo nel mare? E se vi dicessimo che Netflix, il tuffo, ve lo farà fare nel Mare Orientale di One Piece? L'adattamento live-action del popolare manga giapponese di Eiichiro Oda è una delle molte Serie TV che il servizio streaming ha in serbo per il mese delle vacanze e del tempo libero. Seguiamo le avventure dei Pirati di Cappello di paglia, mentre esplorano oceani, terre e altri luoghi pericolosi alla ricerca del One Piece, un tesoro leggendario che renderà il loro capitano Monkey D. Luffy il nuovo Re dei Pirati. Ma la Marina è sulla scia della loro nove e non sono l'unico equipaggio a volere il tesoro. Armata di abilità fuori dal comune e un'amicizia indissolubile, la ciurma di Cappello di paglia è pronta per il viaggio e ancora di più a combattere per i propri sogni. Con Heartstopper torna poi una delle storie d'amore più dolci della tv. Nella seconda stagione del teen drama, Nick e Charlie navigano nella loro nuova relazione cogliendo opportunità e sperimentando prime volte, anche a Parigi durante la gita scolastica. Nick, tuttavia, continua ad avere difficoltà con il suo coming out, trovando però un Charlie comprensivo e premuroso.

One Piece: Trailer Italiano: One Piece: Trailer Italiano Ufficiale della Serie Netflix - HD

Una delle storie più scioccanti della nostra epoca - la crisi degli oppioidi, di gran lunga la più letale delle crisi americane - viene raccontata in Painkiller. La miniserie si concentra sulla storia dei responsabili, delle vittime e dei cercatori di verità le cui vite sono state alterate per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. Uzo Aduba interpreta un'investigatrice impegnata sul caso contro Purdue Pharma, la società farmaceutica produttrice del farmaco oppioide, mentre Matthew Broderick è il suo dirigente senior, rampollo della miliardaria famiglia che la controlla. Da non perdere anche Who Is Erin Carter?, action drama dei produttori di The Crown incentrato su un'insegnante inglese che si trasferisce in Spagna e si ritrova coinvolta in una rapina. Riconosciuta da uno dei criminali, Erin vede la sua vita andare a rotoli. A Palomino, una città piena di segreti, lei deve combattere per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia. Ancora più singolare la storia di Jodie, il prescelto. Nella California del Sud, il dodicenne Jodie scopre di avere gli stessi poteri attribuiti a Gesù. Gli eventi e le relazioni che seguono portano il giovane e il suo gruppo di amici a intraprendere un viaggio che potrebbe cambiare la loro realtà e tutto ciò in cui il mondo crede.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2023

Serie TV in prima visione

Avvocato di difesa , Stagione 2 Parte 2 (3 agosto)

, Stagione 2 Parte 2 (3 agosto) Choona , Stagione 1 (3 agosto)

, Stagione 1 (3 agosto) Heartstopper , Stagione 2 (3 agosto)

, Stagione 2 (3 agosto) Painkiller , Miniserie (10 agosto)

, Miniserie (10 agosto) Eye of the Storm , Stagione 1 (15 agosto)

, Stagione 1 (15 agosto) Jodie, il prescelto , Stagione 1 (16 agosto)

, Stagione 1 (16 agosto) The Upshaws , Parte 4 (17 agosto)

, Parte 4 (17 agosto) Guns & Gulaabs , Stagione 1 (18 agosto)

, Stagione 1 (18 agosto) Mask Girl , Stagione 1 (18 agosto)

, Stagione 1 (18 agosto) Ragnarok , Stagione 3 (24 agosto)

, Stagione 3 (24 agosto) Who Is Erin Carter? , Stagione 1 (24 agosto)

, Stagione 1 (24 agosto) One Piece, Stagione 1 (31 agosto)

Altre Serie TV

Paso Adelante, Stagioni 1-? (1 agosto)

Docuserie e Intrattenimento

Le ultime ore di Mario Biondo (3 agosto)

(3 agosto) Nailed It!: La grande sfida , Stagione 1 (4 agosto)

, Stagione 1 (4 agosto) Veerappan: L'uomo più ricercato dell'India (4 agosto)

(4 agosto) Zombiverso , Stagione 1 (8 agosto)

, Stagione 1 (8 agosto) Ladies First: La storia delle donne nell'hip-hop (9 agosto)

(9 agosto) Down for Love , Stagione 1 (11 agosto)

, Stagione 1 (11 agosto) Depp contro Heard (16 agosto)

(16 agosto) La famiglia Fury , Stagione 1 (16 agosto)

, Stagione 1 (16 agosto) Untold: Swamp Kings (22 agosto)

Per i più piccoli

Grizzy e i Lemming , Stagione 3 (1 agosto)

, Stagione 3 (1 agosto) La casa delle bambole di Gabby , Stagione 8 (7 agosto)

, Stagione 8 (7 agosto) Mech Cadets , Stagione 1 (10 agosto)

, Stagione 1 (10 agosto) Mio papà a caccia di alieni, Stagione 2 (17 agosto)

Proseguono