Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2025

Da non perdere a settembre in streaming su Netflix le novità House of Guinness, Black Rabbit, Il rifugio atomico e Wayward - Ribelli, oltre al finale della stagione 2 di Mercoledì.

A settembre, Netflix non concederà un attimo di respiro agli appassionati di Serie TV. Sono tantissimi, infatti, i titoli in arrivo e di ritorno. House of Guinness è la nuova creazione dell'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight. Ambientata nella Dublino e nella New York del 19° secolo, racconta una delle dinastie più longeve d'Europa, la famiglia Guinness, resa famosa dalla bevanda che produce, ed esplora le conseguenze della morte di Benjamin Guinness, l'uomo responsabile dello straordinario successo del birrificio omonimo, e l'enorme impatto della sua astuta forza di volontà sul destino dei suoi quattro figli adulti. È un drama di alto profilo anche Black Rabbit, con il candidato all'Oscar Jude Law e il vincitore dell'Emmy Jason Bateman nei panni di due fratelli estraniati. Il primo, un astro nascente della ristorazione, finisce suo malgrado nel mondo criminale di New York quando l'altro, sregolato, torna in città con alcuni scagnozzi al seguito.

L'ideatore de La casa di carta Álex Pina torna sul servizio streaming con la nuova serie ad alta tensione Il rifugio atomico. Durante un conflitto mondiale senza precedenti, un gruppo di miliardari si rinchiude in un bunker di lusso, dove una vecchia faida tra due famiglie torna a farsi sentire. Da non perdere anche la serie animata Haunted Hotel - L'hotel infestato, dello stesso team di Rick and Morty. La storia segue una madre single di due bambini lottare per gestire un hotel con l'aiuto del fratello estraniato, ora uno dei fantasmi che infestano la struttura, convinto che gli altri fantasmi come lui abbiano ottime idee. Il thriller Wayward - Ribelli, con la vincitrice dell'Emmy Toni Collette, segue un poliziotto di una cittadina e i suoi sospetti che la scuola locale per ragazzi in difficoltà e la sua carismatica e pericolosa fondatrice nascondano qualcosa. Segnaliamo inoltre la seconda e ultima parte della stagione 2 di Mercoledì, piena zeppa di rivelazioni, colpi di scena e molte cose spaventose, oltre a una guest star d'eccenzione: Lady Gaga.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Mercoledì , Stagione 2 Parte 2 (3 settembre)

, Stagione 2 Parte 2 (3 settembre) Kiss or Die , Miniserie (9 settembre)

, Miniserie (9 settembre) Las muertas , Miniserie (10 settembre)

, Miniserie (10 settembre) Beauty in Black , Stagione 2 Parte 1 (11 settembre)

, Stagione 2 Parte 1 (11 settembre) Diario dei miei due di picche , Stagione 1 (11 settembre)

, Stagione 1 (11 settembre) Wolf King , Stagione 2 (11 settembre)

, Stagione 2 (11 settembre) Le maledizioni , Miniserie (12 settembre)

, Miniserie (12 settembre) Ratu ratu queens: La serie , Stagione 1 (12 settembre)

, Stagione 1 (12 settembre) You and Everything Else , Miniserie (12 settembre)

, Miniserie (12 settembre) 1670 , Stagione 2 (17 settembre)

, Stagione 2 (17 settembre) Black Rabbit , Miniserie (18 settembre)

, Miniserie (18 settembre) Platonik , Stagione 1 (18 settembre)

, Stagione 1 (18 settembre) The Ba***ds of Bollywood , Stagione 1 (18 settembre)

, Stagione 1 (18 settembre) Haunted Hotel - L'hotel infestato , Stagione 1 (19 settembre)

, Stagione 1 (19 settembre) Il rifugio atomico , Stagione 1 (19 settembre)

, Stagione 1 (19 settembre) L'ospite , Stagione 1 (24 settembre)

, Stagione 1 (24 settembre) Alice in Borderland , Stagione 3 (25 settembre)

, Stagione 3 (25 settembre) House of Guinness , Stagione 1 (25 settembre)

, Stagione 1 (25 settembre) Wayward - Ribelli, Miniserie (25 settembre)

La concierge Pokémon , Stagione 1 Parte 2 (4 settembre)

, Stagione 1 Parte 2 (4 settembre) The Fragrant Flower Blooms With Dignity, Stagione 1 (7 settembre, ogni domenica)

Canelo vs. Crawford: Conto alla rovescia (4 settembre)

(4 settembre) Love Con Revenge: La vendetta dei cuori infranti , Stagione 1 (5 settembre)

, Stagione 1 (5 settembre) Aka Charlie Sheen (10 settembre)

(10 settembre) L'amore è cieco: Brasile , Stagione 5 (10 settembre, ogni mercoledì)

, Stagione 5 (10 settembre, ogni mercoledì) L'amore è cieco: Francia , Stagione 1 (10 settembre)

, Stagione 1 (10 settembre) Beauty and the Bester: Morte e resurrezione di un criminale (12 settembre)

(12 settembre) Matchroom: Agenti sportivi , Stagione 1 (17 settembre)

, Stagione 1 (17 settembre) Next Gen Chef , Stagione 1 (17 settembre)

, Stagione 1 (17 settembre) Crime Scene Zero, Stagione 1 (23 settembre)

Pesciolino rosso e pesciolino blu, Stagione 1 (8 settembre)

