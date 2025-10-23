Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2025

News Serie TV

A novembre, in streaming su Netflix, la stagione finale di Stranger Things, il thriller con Claire Danes The Beast in Me e la serie italiana Mrs Playmen. Ecco il calendario completo delle Serie TV in uscita.

Il momento che milioni di fan attendevano da oltre tre anni è arrivato, finalmente! A novembre, in streaming su Netflix, la battaglia contro i terrificanti pericoli del Sottosopra giunge al termine nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, disponibile con i primi 4 episodi. È l'autunno del 1987. Hawkins è stata segnata dall'apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. A complicare la loro missione, il fatto che il governo abbia imposto alla città una quarantena militare e intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. La battaglia finale incombe, e con essa un'oscurità più potente e letale di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima. Per mettere fine all'incubo, avranno bisogno che tutti - proprio tutti - stiano uniti, un'ultima volta. Nella miniserie The Beast in Me, la vincitrice dell'Emmy Claire Danes si riunisce con il co-ideatore di Homeland per una storia ad alta tensione su un'acclamata autrice che, ritiratasi dalla vita publica e incapace di scrivere in seguito alla tragica morte del figlio, inizia a interessarsi al suo nuovo vicino di casa con il volto di Matthew Rhys, un noto magnate che in passato è stato il principale sospettato della scomparsa di sua moglie. Ossessionata dal desiderio di scoprire la verità sul suo conto, Aggie si ritrova coinvolta in un gioco che potrebbe rivelarsi mortale.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/stranger-things/1540/video/?vid=47532" title="Annucio Data: Stagione 5: Primo Trailer Italiano della Stagione Finale - HD">Annucio Data: Stagione 5: Primo Trailer Italiano della Stagione Finale - HD</a>

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/the-beast-in-me/3799/video/?vid=48160" title="The Beast in Me: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Claire Danes e Matthew Rhys - HD">The Beast in Me: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Claire Danes e Matthew Rhys - HD</a>

La serie italiana Mrs Playmen porta sugli schermi la storia vera di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, interpretata da Carolina Crescentini. Abbandonata dal marito, Adelina non si arrende. Reinventa Playmen trasformandola in una pubblicazione sofisticata e all'avanguardia e, sfidando il maschilismo radicato dell'epoca, riunisce attorno a sé un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari. Insieme, abbattono tabù, provocano l'establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo. Dopo un delizioso ciclo inaugurale, la comedy con Ted Danson A Man on the Inside torna con un nuovo caso: un misterioso ricattatore ha preso di mira il presidente del Wheeler College. Per indagare, questa volta Charles deve fingere di essere un professore. Da non perdere anche Death by Lightning, drama storico incentrato sulla figura di James A. Garfield, il 20° Presidente degli Stati Uniti d'America, morto pochi mesi dopo la sua elezione dopo essere stato ferito gravemente da un colpo di pistola sparato dal suo più grande... ammiratore.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/mrs-playmen/3796/video/?vid=48192" title="Mrs Playmen: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini - HD">Mrs Playmen: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini - HD</a>

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/death-by-lightning/3794/video/?vid=48122" title="Death by Lightning: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Michael Shannon - HD">Death by Lightning: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Michael Shannon - HD</a>

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2025

Serie TV in prima visione

Il disastro dell'Heweliusz , Miniserie (5 novembre)

, Miniserie (5 novembre) Semplicemente Alicia , Stagione 1 (5 novembre)

, Stagione 1 (5 novembre) Death by Lightning , Miniserie (6 novembre)

, Miniserie (6 novembre) The Vince Staples Show , Stagione 2 (6 novembre)

, Stagione 2 (6 novembre) Non stare a guardare , Miniserie (7 novembre)

, Miniserie (7 novembre) Mrs Playmen , Stagione 1 (12 novembre)

, Stagione 1 (12 novembre) Delhi Crime , Stagione 3 (13 novembre)

, Stagione 3 (13 novembre) Ikusagami - Last Samurai Standing , Stagione 1 (13 novembre)

, Stagione 1 (13 novembre) Se non avessi mai visto il sole , Stagione 1 Parte 1 (13 novembre)

, Stagione 1 Parte 1 (13 novembre) The Beast in Me , Miniserie (13 novembre)

, Miniserie (13 novembre) Come vincere alla lotteria , Stagione 1 (14 novembre)

, Stagione 1 (14 novembre) Il cuculo di cristallo , Miniserie (14 novembre)

, Miniserie (14 novembre) Envidiosa , Stagione 3 (19 novembre)

, Stagione 3 (19 novembre) A Man on the Inside , Stagione 2 (20 novembre)

, Stagione 2 (20 novembre) Stranger Things, Stagione 5 Parte 1 (27 novembre)

Anime

One Piece, Stagione 1 Parte 1 (15 novembre)

Docuserie e Intrattenimento

Squid Game: La sfida , Stagione 2 (4 novembre)

, Stagione 2 (4 novembre) Countdown: Jake vs. Tank (8 novembre)

(8 novembre) Marines , Stagone 1 (10 novembre)

, Stagone 1 (10 novembre) Selling the OC , Stagione 4 (12 novembre)

, Stagione 4 (12 novembre) Missing: Persone scomparse , Stagione 2 (24 novembre)

, Stagione 2 (24 novembre) Is it Cake? - Dolci impossibili: Festeggiamo!, Stagione 2 (25 dicembre)

Per i più piccoli

Troppo cattivi: Pronti all'azione! , Stagione 1 (6 novembre)

, Stagione 1 (6 novembre) Sesame Street , Volume 1 (10 novembre)

, Volume 1 (10 novembre) Koati , Stagione 1 (13 novembre)

, Stagione 1 (13 novembre) Unicorn Academy , Capitolo 4 (13 novembre)

, Capitolo 4 (13 novembre) La casa delle bambole di Gabby , Stagione 12 (17 novembre)

, Stagione 12 (17 novembre) Jurassic World: Teoria del caos, Stagione 4 (20 novembre)

Proseguono