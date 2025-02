Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2025

News Serie TV

Da non perdere questo mese in streaming su Netflix il nuovo mystery drama di Shonda Rhimes, il drama storico italiano Il Gattopardo e la miniserie crime Adolescence.

Una nuova serie tv dell'ideatrice di Bridgerton e l'adattamento di un grande classico della letteratura italiana: il marzo di Netflix sarà ricco di storie appassionanti, emozionanti e anche divertenti, il tutto squisitamente in streaming. The Residence, con la quale Shonda Rhimes torna nelle stanze da lei già esplorate in Scandal, è un mystery drama in cui la detective più ambita al mondo, nonché una grande appassionata di birdwatching, raggiunge la Casa Bianca per indagare su un omicidio avvenuto durante una cena di Stato ad alta tensione. Trovare il colpevole non sembra un compito facile, se non altro perché ci sono 132 stanze e 157 sospettati da valutare. Kim Rossi Stuart è il protagonista del drama storico italiano Il Gattopardo, basato sull'opera omonima di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ambientata in Sicilia durante i moti del 1860. Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Principe di Salina, conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo. Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi.

Trailer Italiano: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie Netflix di Shonda Rhimes - HD

Il Gattopardo: Il Trailer Ufficiale della Serie TV Netflix con Kim Rossi Stuart - HD

La miniserie crime Adolescence racconta di una famiglia britannica sconvolta quando il figlio tredicenne, Jamie, viene arrestato e accusato dell'omicidio di una coetanea che frequentava la sua scuola. Stephen Graham, anche co-ideatore della miniserie, interpreta il padre e tutore legale del ragazzo, Eddie. La comica Michelle Buteau regala un po' di leggerezza nella seconda stagione di Survival of the Thickest. Ritroveremo la stilista rimasta single Mavis in giro per Roma, come sempre alle prese con la terrificante scena degli appuntamenti e lo spietato mondo della moda mentre cerca di ricostruire la sua vita e la sua carriera alle proprie condizioni. Il drama in costume spagnolo Manuale per signorine segue invece la chaperon Elena Bianda confrontarsi con un mondo di fine Ottocento caratterizzato da amori, scandali e intrighi quando viene ingaggiata per trovare marito a tre sorelle benestanti.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2025

Serie TV in prima visione

The Potato Lab , Stagione 1 (1 marzo, episodi settimanali)

, Stagione 1 (1 marzo, episodi settimanali) Il Gattopardo , Miniserie (5 marzo)

, Miniserie (5 marzo) Medusa , Stagione 1 (5 marzo)

, Stagione 1 (5 marzo) Un solo sguardo , Miniserie (5 marzo)

, Miniserie (5 marzo) Beauty in Black , Stagione 1 Parte 2 (6 marzo)

, Stagione 1 Parte 2 (6 marzo) Quando la vita ti dà mandarini , Stagione 1 (7 marzo)

, Stagione 1 (7 marzo) Adolescence , Miniserie (13 marzo)

, Miniserie (13 marzo) Totenfrau - La signora dei morti , Stagione 2 (19 marzo)

, Stagione 2 (19 marzo) The Residence , Stagione 1 (20 marzo)

, Stagione 1 (20 marzo) Wolf King , Stagione 1 (20 marzo)

, Stagione 1 (20 marzo) Go! , Stagione 1 (21 marzo)

, Stagione 1 (21 marzo) Atrapados - In trappola , Stagione 1 (26 marzo)

, Stagione 1 (26 marzo) Michelle Buteau: Survival of the Thickest , Stagione 2 (27 marzo)

, Stagione 2 (27 marzo) Manuale per signorine, Stagione 1 (28 marzo)

Altre Serie TV

Resident Alien, Stagione 2 (1 marzo)

Anime

City Hunter , Stagioni 3-4 (1 marzo)

, Stagioni 3-4 (1 marzo) Frieren - Oltre la fine del viaggio, Stagione 1 (1 marzo)

Docuserie e Intrattenimento

With Love, Meghan , Stagione 1 (4 marzo)

, Stagione 1 (4 marzo) L'amore è cieco: Svezia , Stagione 1 - Dopo l'altare (6 marzo)

, Stagione 1 - Dopo l'altare (6 marzo) Formula 1: Drive to Survive , Stagione 7 (7 marzo)

, Stagione 7 (7 marzo) American Manhunt: Osama bin Laden (10 marzo)

(10 marzo) L'amore è cieco: Svezia , Stagione 2 (13 marzo)

, Stagione 2 (13 marzo) Inside , Stagione 2 (17 marzo, episodio giornaliero)

, Stagione 2 (17 marzo, episodio giornaliero) Gone Girls: Il serial killer di Long Island , Stagione 1 (31 marzo)

, Stagione 1 (31 marzo) Nuova Scena, Stagione 2 (31 marzo, episodi settimanali)

Per i più piccoli

Hot Wheels, a tutto gas! , Stagione 3 (3 marzo)

, Stagione 3 (3 marzo) Il trenino di Thomas: Grandi avventure insieme , Stagione 3 (6 marzo)

, Stagione 3 (6 marzo) CoComelon: Nuove avventure, Stagione 4 (17 marzo)

