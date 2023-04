Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2023

News Serie TV

Da non perdere a maggio lo spin-off prequel di Bridgerton, FUBAR con Arnold Schwarzenegger e XO, Kitty, tratta dal successo Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Sembra come se Netflix si sia tenuto il meglio per maggio. Sono tante e tutte molto attese le Serie TV in arrivo sul servizio streaming. Si parte subito con La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, spin-off di 6 episodi ambientato prima e durante le storie della popolare serie in costume di Shonda Rhimes (qui la nostra anteprima). Seguiamo l'ascesa al potere e alla fama di Carlotta, la Regina di Bridgerton, e come diversi anni dopo, durante l'Età della Reggenza che lei stessa ha contribuito a far nascere, affronta una preoccupante situazione a palazzo, una di quelle che richiedono tutta la sua determinazione e un piccolo aiuto da Lady Danbury e Violet Bridgerton. Racconta tutta un'altra storia, piena zeppa d'azione ma non per questo meno scanzonata, FUBAR, prima volta da protagonista in una serie tv per Arnold Schwarzenegger. Lui e Monica Barbaro interpretano Luke e Emma, un padre e una figlia che, scoperto di avere lavorato entrambi segretamente come agenti della CIA, sono costretti a unire le forze in uno scenario internazionale costellato di spie.

La regina Carlotta: Trailer ITA: La regina Carlotta: Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

FUBAR: Trailer ITA: FUBAR: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Arnold Schwarzenegger - HD

Dalla Corea del Sud arriva Black Knight, una serie distopica che immagina un mondo devastato dall'inquinamento atmosferico dove solo l'1% della popolazione è riuscita a sopravvivere e la maggior parte della penisola coreana è una terra desolata. Il leggendario 5-8, un uomo con straordinarie capacità di combattimento, è uno dei fattorini che svolgono un ruolo cruciale per la sopravvivenza dei cittadini. Quando incontra Sa-wol, un rifugiato che sogna di diventare come lui, 5-8 lo aiuta a essere una speranza per la gente. Nella spagnola In silenzio, l'ex star di Elite Arón Piper interpreta un giovane assassino che, di nuovo in libertà anni dopo la condanna per l'omicidio dei genitori, crimine che non ha mai chiarito, viene seguito segretamente da una psichiatra e dal suo team per determinare se rappresenta un potenziale pericolo per la società. Segnaliamo inoltre XO, Kitty, teen drama spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo e dei due film che lo hanno seguito, incentrato su Kitty Song Covey, la sorella di Lara Jean, entusiasta di frequentare la Korean Independent School di Seoul e di riunirsi con la sua recente cotta, Dae. Scopre però che le relazioni sono molto più complicate quando a essere in gioco è il tuo cuore.

XO, Kitty: Trailer ITA: XO, Kitty: Il trailer ufficiale italiano della serie spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo - HD

Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2023

Serie TV in prima visione

Il sarto , Stagione 1 (2 maggio)

, Stagione 1 (2 maggio) La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton , Miniserie (4 maggio)

, Miniserie (4 maggio) Sanctuary , Stagione 1 (4 maggio)

, Stagione 1 (4 maggio) Dance Brothers , Stagione 1 (10 maggio)

, Stagione 1 (10 maggio) Regina Cleopatra , Stagione 1 (10 maggio)

, Stagione 1 (10 maggio) Avrei dovuto dirtelo un milione di volte , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Black Knight , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Mulligan , Stagione 1 (12 maggio)

, Stagione 1 (12 maggio) Doctor Cha , Stagione 1 (17 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (17 maggio, episodio settimanale) XO, Kitty , Stagione 1 (18 maggio)

, Stagione 1 (18 maggio) In silenzio , Stagione 1 (19 maggio)

, Stagione 1 (19 maggio) FUBAR , Stagione 1 (25 maggio)

, Stagione 1 (25 maggio) Neve alle Azzorre, Stagione 1 (26 maggio)

Docuserie e Intrattenimento

Love Village , Stagione 1 (2 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (2 maggio, episodio settimanale) Jewish Matchmaking , Stagione 1 (3 maggio)

, Stagione 1 (3 maggio) Missing: Persone scomparse , Stagione 1 (10 maggio)

, Stagione 1 (10 maggio) Queer Eye , Stagione 7 (12 maggio)

, Stagione 7 (12 maggio) McGregor Forever (17 maggio)

(17 maggio) Rhythm + Flow: Francia , Stagione 2 (17 maggio)

, Stagione 2 (17 maggio) Selling Sunset , Stagione 6 (19 maggio)

, Stagione 6 (19 maggio) Young, Famous & African , Stagione 2 (19 maggio)

, Stagione 2 (19 maggio) Agenzia di famiglia: Immobili di lusso , Stagione 3 (24 maggio)

, Stagione 3 (24 maggio) L'ultimatum: Queer Love , Stagione 1 (24 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (24 maggio, episodio settimanale) I Think You Should Leave with Tim Robinson, Stagione 3 (30 maggio)

Anime

Ultraman , Stagione 3 (11 maggio)

, Stagione 3 (11 maggio) Yakitori, Stagione 1 (18 maggio)

Per i più piccoli

I Puffi , Stagione 1 (1 maggio)

, Stagione 1 (1 maggio) Mermaze Mermaidz , Stagione 1 (1 maggio)

, Stagione 1 (1 maggio) Rainbow High , Stagione 3 (1 maggio)

, Stagione 3 (1 maggio) Larva Family , Stagione 1 (4 maggio)

, Stagione 1 (4 maggio) Spirit Rangers , Stagione 2 (8 maggio)

, Stagione 2 (8 maggio) Kitti Katz , Stagione 1 (18 maggio)

, Stagione 1 (18 maggio) Kit & Sam, Capitolo 3 (22 maggio)

