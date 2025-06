Netflix, le Serie TV in streaming a luglio 2025

News Serie TV

Ecco il calendario delle Serie TV in uscita a luglio sul servizio streaming Netflix. Da non perdere la stagione finale di The Sandman e la nuova dark comedy di Lena Dunham Too Much.

I sogni, soprattutto quando sono belli, non durano per sempre. Anzi, il più delle volte ci si sveglia da essi troppo presto. È il caso di The Sandman, la cui seconda stagione a lungo attesa sarà già l'ultima, fortunatamente lunga ben 12 episodi. Dopo un incontro fatidico con la sua famiglia, Sogno degli Eterni deve affrontare una decisione impossibile dopo l'altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle epiche conseguenze dei suoi errori passati. Per fare ammenda, Sogno deve affrontare amici e nemici di lunga data, dèi, mostri e mortali. Ma il percorso verso il perdono è costellato di colpi di scena inattesi e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto. Da non perdere in streaming a luglio su Netflix anche Too Much, ultima creazione dell'ideatrice di Girls Lena Dunham. La storia, in parte autobiografica, si concentra su Jessica, una giovane donna che vuole ripartire da zero in una nuova città. In pena per la fine di un amore, lascia New York e raggiunge Londra, dove si immagina una vita solitaria come quella delle sorelle Brontë. Ma quando incontra Felix, un campanello d'allarme ambulante, non può ignorare lo strano legame che crea più problemi di quanti ne risolva.

Trailer ITA: Stagione 2 - Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie Netflix di Lena Dunham - HD

Nel thriller dalle ambientazioni suggestive Untamed, Eric Bana interpreta un agente speciale del National Parks Service che lavora per far rispettare la legge negli immensi spazi naturali. L'indagine su una morte violenta lo porta a scontrarsi con gli oscuri segreti all'interno del parco e del suo stesso passato. La sitcom Leanne, dello stesso Chuck Lorre di Due uomini e mezzo, Mom e The Big Bang Theory, segue l'omonimo personaggio, una resiliente mamma del Sud, ricominciare tutto da capo - con il sostegno della tanto amorevole quanto schietta famiglia - quando il marito la lascia per un'altra donna. Spazio poi all'animazione giapponese con L'estate in cui Hikaru è morto, la storia di due ragazzi cresciuti insieme in un villaggio di campagna la cui amicizia cambia quando uno di loro torna dalla montagna "diverso"; Leviathan, su un principe austriaco in fuga e un aviatore scozzese in incognito che intraprendono un'insolita missione per evitare una guerra mondiale; e la celebrativa My Melody & Kuromi, nella quale le omonime conigliette, proprietarie di due pasticcerie che si trovano una di fronte all'altra, lavorano duramente per prepararsi a un concorso di dolci, senza sapere che questo porterà a un incidente da cui dipenderà il destino di Mariland.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a luglio 2025

Serie TV in prima visione

The Sandman , Stagione 2 Parte 1 (3 luglio)

, Stagione 2 Parte 1 (3 luglio) Better Late Than Single , Stagione 1 (8 luglio, ogni martedì)

, Stagione 1 (8 luglio, ogni martedì) Los gringo hunters , Stagione 1 (9 luglio)

, Stagione 1 (9 luglio) Soleil noir , Stagione 1 (9 luglio)

, Stagione 1 (9 luglio) Too Much , Stagione 1 (10 luglio)

, Stagione 1 (10 luglio) Amina's Catalog , Stagione 1 (17 luglio)

, Stagione 1 (17 luglio) Untamed , Miniserie (17 luglio)

, Miniserie (17 luglio) Superestar , Miniserie (18 luglio)

, Miniserie (18 luglio) The Hunting Wives , Stagione 1 (21 luglio)

, Stagione 1 (21 luglio) The Sandman , Stagione 2 Parte 2 (24 luglio)

, Stagione 2 Parte 2 (24 luglio) Glass Heart , Stagione 1 (31 luglio)

, Stagione 1 (31 luglio) Leanne , Stagione 1 (31 luglio)

, Stagione 1 (31 luglio) Marked , Stagione 1 (31 luglio)

, Stagione 1 (31 luglio) The Sandman, Stagione 2 Parte 3 (31 luglio)

Altre Serie TV

Departure, Stagione 3 (1 luglio)

Anime

DanDaDan , Stagione 2 (3 luglio, ogni giovedì)

, Stagione 2 (3 luglio, ogni giovedì) L'estate in cui Hikaru è morto , Stagione 1 (5 luglio)

, Stagione 1 (5 luglio) Leviathan , Stagione 1 (10 luglio)

, Stagione 1 (10 luglio) Sakamoto Days , Stagione 1 Parte 2 (14 luglio, ogni lunedì)

, Stagione 1 Parte 2 (14 luglio, ogni lunedì) My Melody & Kuromi, Stagione 1 (24 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

Attack on London: Caccia agli attentatori del 7 luglio (1 luglio)

(1 luglio) Tour de France: Sulla scia dei campioni , Stagione 3 (2 luglio)

, Stagione 3 (2 luglio) All the Sharks: In cerca di squali , Stagione 1 (4 luglio)

, Stagione 1 (4 luglio) Building the Band , Stagione 1 (9 luglio, ogni mercoledì)

, Stagione 1 (9 luglio, ogni mercoledì) WWE: Unreal, Stagione 1 (29 luglio)

Per i più piccoli