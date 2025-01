Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2025

News Serie TV

Da non perdere questo mese il finale di Cobra Kai, la nuova serie italiana Storia della mia famiglia e le miniserie Apple Cider Vinegar e Zero Day.

L'amore ha molte forme e, a febbraio, Netflix le celebrerà con la sua offerta di Serie TV da tutto il mondo. È amore quello di un padre per i suoi figli. Nel nuovo dramedy italiano Storia della mia famiglia, Eduardo Scarpetta interpreta Fausto, un giovane uomo la cui vita sta per concludersi prematuramente a causa di un brutto male, il quale cerca di creare un nucleo familiare alternativo capace di prendersi cura dei suoi bambini quando lui non ci sarà più. È amore quello tra un gruppo di migliori amiche della Carolina del Sud nel drama romantico Il colore delle magnolie, che torna con la quarta stagione. Maddie, Dana Sue e Helen continuano a sostenersi a vicenda mentre affrontano il ritorno di vecchi nemici, la perdita di grandi amori e il dolore della transizione dai sogni passati a quelli presenti. È un amore stanco che cerca di sopravvivere alla dura realtà della vita matrimoniale a casa dei suoceri quello tra I-ling e Xue-you nella commedia romantica taiwanese I Am Married... But!, in uscita proprio a San Valentino. Ma tutto si complica quando I-ling incontra l'anima gemella su un'app di incontri e desidera improvvisamente avere un bambino, ritrovandosi così in un braccio di ferro tra infedeltà emotiva e vita familiare.

Teaser Trailer: Il Teaser Trailer Ufficiale della Serie Netflix - HD

Dopo un'infinità di buoni consigli e rivalità, l'appassionante comedy sulle arti marziali Cobra Kai, sequel della saga cinematografica Karate Kid, giunge al termine con la terza parte della sesta e ultima stagione. Per il Miyagi-Do e il Cobra Kai arriva il momento di affrontare il passato e un futuro incerto, sul tatami così come fuori. A quasi quarant'anni dal torneo di karate di All Valley, il cerchio inizia a chiudersi. Da non perdere anche il thriller cospirativo con protagonista Robert De Niro Zero Day. Un ex Presidente degli Stati Uniti d'America torna in azione per fermare i responsabili di un devastante attacco informatico che ha causato caos e migliaia di vittime in tutto il Paese, finendo col scoprire una vasta rete di bugie e complotti. Segnaliamo inoltre Apple Cider Vinegar, miniserie ispirata dalla storia vera di Belle Gibson, l'influencer del benessere australiana che ha finto di avere un tumore al cervello per far crescere i suoi follower e il conto in banca.

Teaser Trailer ITA: Teaser Trailer Ufficiale in Italiano della serie Netflix con Robert De Niro - HD

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie Netflix - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2025

Serie TV in prima visione

Cella 211 , Stagione 1 (5 febbraio)

, Stagione 1 (5 febbraio) Envidiosa , Stagione 2 (5 febbraio)

, Stagione 2 (5 febbraio) Sintonia , Stagione 5 (5 febbraio)

, Stagione 5 (5 febbraio) Apple Cider Vinegar , Miniserie (6 febbraio)

, Miniserie (6 febbraio) Åremorden - Gli omicidi di Åre , Stagione 1 (6 febbraio)

, Stagione 1 (6 febbraio) Cassandra , Miniserie (6 febbraio)

, Miniserie (6 febbraio) Il colore delle magnolie , Stagione 4 (6 febbraio)

, Stagione 4 (6 febbraio) Entrevías , Stagione 4 (7 febbraio)

, Stagione 4 (7 febbraio) Cobra Kai , Stagione 6 Parte 3 (13 febbraio)

, Stagione 6 Parte 3 (13 febbraio) I Am Married... But! , Stagione 1 (14 febbraio)

, Stagione 1 (14 febbraio) Melo Movie , Stagione 1 (14 febbraio)

, Stagione 1 (14 febbraio) Valeria , Stagione 4 (14 febbraio)

, Stagione 4 (14 febbraio) Storia della mia famiglia , Stagione 1 (19 febbraio)

, Stagione 1 (19 febbraio) Zero Day, Miniserie (20 febbraio)

Anime

City Hunter, Stagione 2 (1 febbraio)

Docuserie e Intrattenimento

Il collegio , Stagioni 4-? (1 febbraio)

, Stagioni 4-? (1 febbraio) Celebrity Bear Hunt , Stagione 1 (5 febbraio)

, Stagione 1 (5 febbraio) India vs Pakistan: Sfida sul campo da cricket (7 febbraio)

(7 febbraio) Black Hawk Down: La storia vera (10 febbraio)

(10 febbraio) L'amore è cieco , Stagione 8 (14 febbraio, episodi settimanali)

, Stagione 8 (14 febbraio, episodi settimanali) Aitana: Metamorfosi di una star (28 febbraio)

Proseguono