Netflix ha cancellato la serie supereroistica Dion

News Serie TV

L'annuncio su Instagram dell'attrice Sammi Haney. La serie era tornata a febbraio con la stagione 2.

Dion non avrà una terza stagione. La notizia della cancellazione della serie supereroistica con Alisha Wainwright e Ja'Siah Young non arriva da Netflix, ma da un messaggio condiviso su Instagram da un giovane membro del cast, Sammi Haney.

"Mi spiace comunicare che Dion è stata cancellata" ha scritto Haney, interprete di Esperanza, la migliore amica di Dion. "Grazie per tutto lo straordinario supporto ricevuto da tutti i nostri meravigliosi fan. La seconda stagione è stata un successo, così come la prima, e sono tante le persone che l'hanno guardata tutta e avrebbero voluto una terza stagione". Più tardi, la notizia è apparsa anche sul profilo di Young: "Mi spiace annunciare che non ci sarà una terza stagione di Dion. Vi voglio bene, ragazzi. Siete dei veri fan! Vi siete fatti davvero vedere e sentire! Dio non commette errori, fidatevi di lui!".

La cancellazione di Dion coglie un po' di sorpresa. Dopo il successo del ciclo inaugurale, la seconda stagione della serie era andata altrettanto bene, piazzandosi al secondo posto nella Top 10 dei contenuti in lingua inglese più visti su Netflix durante la prima settimana di disponibilità con oltre 49 milioni di ore visualizzate, e rimanendo in classifica nelle tre settimane successive. Numeri, però, lontani da quelli dei più recenti successi della piattaforma, come Inventing Anna (77 milioni di ore visualizzate durante la prima settimana e 196 la successiva), Vikings: Valhalla (113 milioni) e la stagione 2 di Bridgerton (193 milioni e 251 la settimana successiva).