Netflix darà un finale a Sense8

"Il vostro amore ha riportato in vita Sense8". Con queste parole, parte di una lunga lettera pubblicata su Facebook, la co-ideatrice Lana Wachowski ha annunciato che la battaglia combattuta fino alle scorse ore dai fan della serie di fantascienza ha dato infine i suoi frutti: Netflix produrrà un episodio speciale di due ore attraverso il quale sarà data una chiusura alle storie dei Sensates, rivelando tra le altre cose il destino di Wolfgang.

"È un grande piacere, mio e anche di Netflix (credetemi, amavano la serie tanto quanto noi, ma i numeri sono sempre stati problematici), annunciare che ci sarà un altro speciale di due ore disponibile il prossimo anno" ha scritto Wachowski, rivelando di aver sofferto molto della cancellazione di Sense8 all'inizio del mese, a tal punto da essere caduta in una profonda depressione. "Non avevo mai lavorato così duramente o avevo messo così tanto di me in un progetto come avevo fatto con Sense8, e la sua cancellazione mi ha trafitto. Ho sentito la delusione del mio straordinario staff... Ho sentito la tristezza degli attori che avevano dato così tanto... Soprattutto, ho sentito il dolore dei nostri fan (ancora una volta, vorrei poter fare parte del vostro cluster per condividere con voi alcuni dei bei momenti, degli abbracci, delle lacrime, così come delle conversazioni profonde ed emozionanti avute con le persone legate a questo show, siete diversi da qualsiasi fan abbia mai incontrato come artista)".

Wachowski ha raccontato di aver ricevuto il sostegno di molti amici, scoprendo di non essere sola proprio come i personaggi del suo racconto. "I messaggi accorati, le petizioni, la voce collettiva che si è sollevata come un pugno al cielo lottando per questo show sono stati al di là di quanto ci si potesse aspettare", ha scritto. "In questo mondo è facile credere che non si possa fare la differenza; che quando un governo o un'istituzione o un'azienda prende una decisione, questa sia irrevocabile; che l'amore sia sempre meno importante della linea di fondo. Quello dei fan è stato un dono che porterò sempre nel cuore: mentre è vero che spesso simili decisioni siano irrevocabili, non è vero che lo siano tutte le volte. Improbabilmente, imprevedibilmente, Il vostro amore ha riportato in vita Sense8.... Grazie a tutti".

La cancellazione di Sense8 ha rappresentato il punto più basso dalla nascita del servizio di video in streaming. Una decisione non facile determinata dai costi estremamente alti della produzione, non ripagati da un altrettanto ampio seguito di pubblico. A fare la differenza, tuttavia, è stato l'affetto di chi si era appassionato alle storie di Will, Riley, Capheus, Sun, Lito, Kala, Wolfgang e Nomi, che in esse avevano visto il forte messaggio sociale di unità, accettazione, rispetto e condivisione. In più di mezzo milione hanno firmato la petizione di Change.org per chiederne il ritorno, mentre gli hashtag #RenewSense8 e #BringBackSense8 hanno continuato a riempire le pagine social del servizio. E mentre il ripensamento di Netflix è arrivato in tempo per il mese del pride, Wachowski ha concluso il suo ringraziamento scrivendo: "Potrei dare un bacio a ognuno di voi".