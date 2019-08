Netflix cancella The OA senza darle un finale

News Serie TV

La star Brit Marling "Mi sono fatta un bel pianto". E sui social esplode l'indignazione dei fan.

Quella di Prairie Johnson rimarrà una storia incompiuta: The OA non tornerà su Netflix con una terza stagione. Il servizio di video in streaming ha cancellato il mystery drama soprannaturale di e con Brit Marling, un annuncio che ha sollevato un coro d'indignazione sui social network, dove l'hashtag #TheOA è entrato velocemente nei trending topic, anche in Italia.

"Siamo incredibilmente orgogliosi dei 16 capitoli ipnotizzanti di The OA e grati a Brit e [al co-ideatore] Zal [Batmanglij] per aver condiviso la loro visione audace e per averla realizzata con incredibile abilità artistica", ha dichiarato la vice presidente dei contenuti originali di Netflix Cindy Holland. "Non vediamo l'ora di lavorare di nuovo con loro in futuro, in questa e forse in molte altre dimensioni".

La cancellazione segue di soli cinque mesi il lancio della seconda stagione, arrivata dopo un'assenza dai teleschermi prolungatasi per oltre due anni. Marling si è unita ai molti fan che su Internet stanno esprimendo il proprio dispiacere, in molti casi la loro rabbia, scrivendo su Instagram: "Io e Zal siamo profondamente rattristati di non poter concludere questa storia. Appena l'ho saputo, mi sono fatta un bel pianto. Così è stato per uno dei nostri produttori esecutivi a Netflix con noi sin dai primi giorni, quando realizzammo gli schizzi dell'appartamento di Hap nel nostro ufficio in un seminterrato del Queens. È stato un viaggio intenso per tutti coloro che ci hanno lavorato e si sono occupati di questa storia".

The OA ha raccontato per due stagioni la storia di Prairie Johnson (Marling), una giovane donna non vedente scomparsa anni prima ma tornata a casa con la vista inspiegabilmente riacquisita. Ora chiamata The OA, Prairie confida la storia dei suoi ultimi anni ad alcune persone del posto, al fine di reclutarle per una missione: salvare un gruppo di prigionieri da uno scienziato che si occupa dello studio delle cosiddette esperienze di pre-morte.