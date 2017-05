Netflix cancella The Get Down dopo una sola stagione

Non capita spesso ma anche Netflix può cancellare una serie tv. Un mese dopo la diffusione dei restanti episodi del ciclo inaugurale, il servizio di video in streaming ha annunciato che l'ambizioso musical drama The Get Down, prima serie di Baz Luhrmann, non avrà una seconda stagione.

Ambientata nel South Bronx di New York City durante l'ascesa del movimento culturale noto come hip hop, The Get Down è stata per Netflix una sfida non solo molto costosa (gli 11 episodi prodotti hanno richiesto un investimento di ben 120 milioni di dollari) ma anche estremamente complessa in ogni sua fase, tale da portare alla decisione di frazionare la diffusione degli episodi della prima stagione. Alla luce di questo e, soprattutto, di fronte alla prospettiva di un minore coinvolgimento di Luhrmann in un'eventuale seconda stagione a causa della sua agenda fitta d'impegni, Netflix ha preferito non andare oltre.

Il fatto di non poter continuare a dedicarsi allo show a tempo pieno "è stato comprensibilmente un punto insuperabile per Netflix e [lo studio di produzione] Sony Pictures Television", ha scritto Luhrmann su Facebook. "Sono stati partner e sostenitori straordinari per lo show. Mi uccide non potermi dividere in due e rendermi disponibile per tutti. La verità è che sto facendo dei film".