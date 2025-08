Netflix cancella FUBAR: La serie tv con Arnold Schwarzenegger non avrà una terza stagione

News Serie TV

La serie tv con Arnold Schwarzenegger FUBAR cancellata a Netflix dopo due stagioni. Le poche visualizzazioni possibile causa.

I Brunner hanno fallito la loro missione più importante: farsi tenere in tv da Netflix. Il servizio streaming ha cancellato FUBAR, il dramedy d'azione con protagonista la star di Hollywood Arnold Schwarzenegger. La triste notizia segue di appena un mese e mezzo l'uscita della seconda stagione.

FUBAR: Cancellata la serie tv con Arnold Schwarzenegger

Creata dal talentoso Nick Santora (anche ideatore di Scorpion e Reacher), FUBAR seguiva Schwarzenegger nei panni di Luke Brunner, un navigato agente della CIA andato da poco in pensione, il quale non sapeva che sua figlia Emma (Monica Barbaro) era anch'essa una spia governativa. Costretti a lavorare come partner, una già rischiosa missione sotto copertura si era trasformata in una scomoda questione di famiglia. La seconda stagione aveva visto l'altra leggenda dello schermo Carrie-Anne Moss affiancare Schwarzenegger come l'ex fiamma di Luke, Greta Nelso, una determinatissima ex spia che aveva minacciato di distruggere il mondo... cominciando dalla vita di lui.

La cancellazione di FUBAR sembrerebbe avere a che fare con la scarsa presa della seconda stagione, che nella prima settimana di disponibilità ha accumulato appena 2,2 milioni di visualizzazioni, classificandosi al decimo posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese più viste su Netflix. Top 10 che la serie ha lasciato dopo sole tre settimane, dopo aver raggiunto al massimo il settimo posto. Facendo un paragone, nello stesso periodo la terza stagione di Ginny & Georgia ha esordito con 17,6 milioni di visualizzazioni, Sirens con 18,2 milioni di visualizzazioni e The Waterfront con 8,3 milioni di visualizzazioni.