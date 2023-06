Netflix annuncia Sara, serie italiana con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni

News Serie TV

Il crime drama, in streaming prossimamente, nasce dalle storie dello stesso autore del Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre.

Colpo di scena nel panorama della fiction italiana. Con una foto (la stessa che vedete qui in alto) condivisa attraverso i suoi profili social, Netflix ha annunciato la produzione di una nuova serie italiana basata sui romanzi dell'affermato scrittore Maurizio De Giovanni incentrati su uno dei personaggi più amati del noir di casa nostra, la poliziotta in pensione Sara. Il progetto, come rivela lo scatto, sta coinvolgendo le vincitrici del David di Donatello Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio), nel ruolo principale, e Claudia Gerini, di nuovo sulla piattaforma dopo il successo di Suburra: La serie.

Sara: La trama della serie tv di Netflix

L'annuncio arriva in occasione dell'inizio delle riprese, previste tra Roma e Napoli. Scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi, diretta da Carmine Elia (La porta rossa) e prodotta da Palomar, la serie di 6 episodi vede Sara (Saponangelo), ex agente dei servizi segreti interni, stanca e ritirata in una prigione di solitudine, tornare a chiedere un favore all'amica e collega di un tempo, Teresa (Gerini), per far luce sulla prematura morte di suo figlio. Ma si sa, niente è per niente. E in un attimo, si ritrova invischiata nella sua vecchia vita. Che lo voglia o no, Sara è ancora la migliore: la "donna invisibile" la chiamavano, e la sua dote non ha mai smesso di essere richiesta.

Così, mentre scopre la vita del figlio, di cui ignorava quasi tutto, Sara sprofonda in un'indagine che la riporta davanti a tanti fantasmi del passato. Tenere insieme le due cose è molto difficile, e sicuramente molto pericoloso. Paradossalmente però, è così che la donna invisibile torna a vivere e a far quello che meglio sa fare. Giustizia. Il resto del cast include Flavio Furno (nel ruolo di Pardo), Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Massimo Popolizio (Corrado Lembo) e Antonio Gerardi (Tarallo).

Maurizio De Giovanni è uno degli autori di romanzi gialli più apprezzati in Italia. Dalla sua penna sono nati personaggi le cui storie sono diventate serie tv anch'esse molto seguite. Stiamo parlando de Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e la più recente Mina Settembre. Di Sara ha scritto sei romanzi, pubblicati tra il 2018 e lo scorso maggio, preceduti da un racconto contenuto nella raccolta Sbirre.