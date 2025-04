Netflix annuncia RIV4LI, spin-off di DI4RI con Samuele Carrino

News Serie TV

Il mondo della serie per ragazzi DI4RI si espande con lo spin-off RIV4LI. Nel cast Samuele Carrino.

Il mondo di DI4RI, l'apprezzata serie per ragazzi lanciata da Netflix nel 2022, si espande con uno spin-off dal titolo RIV4LI. Disponibile in streaming prossimamente, la nuova avventura - della quale qui di seguito si possono vedere le prime foto ufficiali - segue un diverso gruppo di ragazzi, uno dei quali interpretato dall'attore de Il ragazzo dai pantaloni rosa Samuele Carrino, alle prese con i conflitti e le difficoltà dell'adolescenza - dalla costruzione di una propria identità alle aspirazioni spesso schiacciate dalle aspettative degli adulti, dalle trappole in cui si cade quando si è vittime di cyberbullismo ai pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal "gruppo".

La trama e il cast di RIV4LI e un ritorno da DI4RI

Creata dalla co-ideatrice di DI4RI Simona Ercolani, RIV4LI ci porta a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini. Questo è il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli, Tutto quello che ho). A sfidarli è la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi), che, appena trasferita da Roma, forma un nuovo gruppo, quello degli Outsiders. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola si ritrova divisa in due da un vero muro, Insiders e Outsiders riescono a unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano.

A passare il testimone ai nuovi ragazzi è Andrea Arru, che, noto per il suo ruolo in DI4RI, Pietro Maggi, prende parte al racconto con un'apparizione speciale. Il resto del cast dello spin-off include Lorenzo Ciamei (Bella da morire), Eugenia Cableri, Melissa Di Pasca, Joseph Figueroa e Duccio Orlando.