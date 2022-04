Netflix annuncia Di4ri, serie italiana per ragazzi: Data, trailer ufficiale e poster

News Serie TV

La serie esplora le vite di un gruppo di ragazzi delle scuole medie. Tancredi guest star di due episodi.

Netflix annuncia l'arrivo di Di4ri, una nuova serie italiana che esplora le vite di un gruppo di ragazzi della scuola media Galileo Galilei di Marina Piccola. Disponibile in streaming dal 18 maggio, la serie per ragazzi offre uno sguardo ravvicinato alle emozioni di otto compagni di classe della 2ᵃD, tra gioie, drammi, divertimento, primi amori, primi baci e qualche litigio. Tra i temi della serie, della quale è stato diffuso anche il trailer ufficiale accompagnato musicalmente dal singolo Isole di Tancredi, guest star di due episodi, anche il coming out, le ricadute di un matrimonio in crisi, le aspettative dei genitori, la dislessia, l'ansia di crescere, la solitudine e l'accettazione.

Di4ri: I dettagli della nuova serie italiana di Netflix

Ciascuno dei 15 episodi di Di4ri esplora il punto di vista di uno dei protagonisti, il quale diventa voce narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo sguardo sugli avvenimenti della classe. I ragazzi parleranno direttamente allo spettatore mostrando i loro sentimenti senza filtri. In questo modo, da un episodio all'altro, le vicende di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna si intrecceranno in un racconto corale capace di restituire le diverse sfaccettature della vita dei preadolescenti; il racconto di un'età delicata in cui sbocciano le individualità dei ragazzi e al tempo stesso cresce la loro identità di gruppo.

Gli otto protagonisti sono Andrea Arru (Pietro), Flavia Leoni (Livia), Sofia Nicolini (Isabel), Biagio Venditti (Daniele), Liam Nicolosi (Giulio), Federica Franzellitti (Monica), Francesca La Cava (Arianna) e Pietro Sparvoli (Mirko). Nel cast della serie è presente anche Fortunato Cerlino (Gomorra: La serie), nel ruolo del simpatico bidello Paolo. Inoltre, Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo, sarà l'ospite speciale in una puntata che avrà al centro una gara di triathlon.