Netflix: Annunci e anteprime dalla Geeked Week su Arcane, Devil May Cry, Tomb Raider e le altre serie animate

Inoltre, annunciato un nuovo adattamento di Cyberpunk e Splinter Cell: Deathwatch.

Dall'evento di chiusura della Geeked Week 2024 di Netflix arrivano numerosi annunci e anteprime sulle serie animate che nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi andranno ad arricchire ulteriormente l'offerta del servizio streaming. Qui di seguito abbiamo raccolto i più importanti.

Arcane, Stagione 2

La seconda e ultima stagione di Arcane ha finalmente una data. Anzi, tre! Il canto del cigno dell'apprezzata serie animata basata sul fenomeno videoludico di Riot Games League of Legends si dividerà infatti in tre atti, disponibili il 9, 16 e 23 novembre. Netflix ha diffuso anche una nuova clip, in cui Vi si fa strada a suon di pugni prima di essere raggiunta - e stesa - dai demoni del suo passato.

Devil May Cry

Disponibile dal prossimo aprile, Devil May Cry, adattamento del popolarissimo videogame Capcom omonimo, si mostra nel primo trailer. Quando forze sinistre cercano di aprire il portale tra il mondo degli umani e quello dei demoni, Dante, un orfano e cacciatore di demoni mercenario, inizia a capire che il destino di entrambi i mondi dipende interamente da lui.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft

Basata anch'essa su una popolare serie di viodegame, Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, della quale è stato diffuso il trailer ufficiale in attesa del debutto il 10 ottobre, è ambientata dopo gli eventi della popolare trilogia cinematografica Tomb Raider Survivor e segue un nuovo capitolo della vita dell'eroina giramondo. Lara Croft (doppiata nella versione originale da Hayley Atwell) ha abbandonato i suoi amici per intraprendere avventure in solitaria sempre più rischiose. Ma deve tornare a casa quando a Croft Manor si verifica il furto di un pericoloso e potente artefatto cinese da parte di un ladro con un'inquietante connessione personale. Nel corso dell'ambiziosa missione di ricerca, Lara affronterà avventure in tutto il mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove si troverà faccia a faccia con il suo vero io e dovrà decidere che tipo di eroina vuole diventare.

Splinter Cell: Deathwatch

Netflix ha annunciato con un inatteso teaser trailer l'arrivo in data ancora da definire di Splinter Cell: Deathwatch, adattamento dell'amata e longeva serie di videogame Ubisoft considerati i più influenti e rappresentativi del genere stealth. La star di Ray Donovan Liev Schreiber sarà la voce originale dell'iconico Sam Fisher, un agente segreto che lavora per una divisione del governo degli Stati Uniti chiamata Fourth Echelon.

Magic: The Gathering

Il progetto di una serie animata basata sul popolare gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering, che sembrava essersi arenato qualche tempo dopo l'annuncio del suo sviluppo nel 2019 a causa di divergenze creative, ha ripreso vita con un nuovo team guidato da Terry Matalas, in questo periodo al lavoro anche sulla serie Marvel di Disney+ incentrata su Visione. Ulteriori dettagli non sono al momento disponibili.

Cyberpunk

Dopo l'anime del 2022 Cyberpunk: Edgerunners, Netflix e CD Projekt Red torneranno a Night City con una nuova serie animata basata sul videogame di successo Cyberpunk 2077. Ulteriori dettagli, a cominciare dall'auspicabile coinvolgimento dello studio d'animazione giapponese Studio Trigger, che ha lavorato all'ultima serie, saranno rilasciati in seguito. Qui di seguito è possibile vedere il primo teaser trailer.

Sakamoto Days

È stato offerto un assaggio di Sakamoto Days, anime in uscita a gennaio tratto dal manga di successo scritto e disegnato da Yuto Suzuki. La serie segue le avventure adrenaliniche del leggendario ex sicario Taro Sakamoto mentre fa squadra con alcuni compagni per affrontare l'imminente minaccia di attentati e assicurarsi una vita tranquilla con l'amata famiglia. Sakamoto e la sua banda danno vita a sfrenate battaglie senza limiti che hanno conquistato la scena e catturato l'attenzione del pubblico ovunque.