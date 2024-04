Netflix acquisisce Heels: C'è ancora speranza per una terza stagione?

News Serie TV

Il drama ambientato nel mondo del wrestling ha coinvolto Stephen Amell e Alexander Ludwig.

Sul ring del piccolo schermo c'è ancora posto per Heels. Il drama ambientato nel mondo del wrestling, lo scorso settembre cancellato da Starz senza troppe cerimonie, è stato concesso in licenza a Netflix. Con l'acquisizione, il colosso dello streaming avrà i diritti non esclusivi delle due stagioni prodotte, disponibili prossimamente. Inoltre, come rivelano alcune fonti, l'iniziativa potrebbe riaprire alla possibilità che la storia fermata bruscamente continui con un terzo ciclo di episodi.

Heels arriva su Netflix: Ci sarà una terza stagione?

Sebbene Netflix non abbia rinnovato la serie, potrebbe finire col farlo se questa dovesse accumulare numeri tali da giustificare un simile investimento. Le fonti avvertono però che, anche di fronte a uno scenario roseo, una terza stagione potrebbe comunque rappresentare una sfida logistica. Questo principalmente perché i due protagonisti di Heels, Stephen Amell e Alexander Ludwig, sono ora impegnati altrove. Amell, un grande appassionato di wrestling, ha da poco firmato con NBC per il ruolo di protagonista nell'attesissimo spin-off di Suits, il legal drama che nell'ultimo anno ha dominato lo streaming grazie proprio alla complicità di Netflix. La serie non è stata ancora ordinata ufficialmente, ma se così accadesse, ed è probabilissimo, avrebbe la priorità rispetto ad altri progetti. Sempre di recente, Ludwig si è unito al cast di Earth Abides, adattamento del romanzo di fantascienza di George R. Stewart La terra sull'abisso. In questo caso si tratta di una miniserie e, sebbene l'attore ne sarà il protagonista, non rappresenterebbe comunque un impegno a lungo termine.

Nell'ultimo anno, Netflix ha intensificato le acquisizioni sulla scia dell'enorme fascino che le serie di una volta della tv tradizionale esercitano sul pubblico, dimostrando in diversi casi di poter fare persino la differenza. Ne sono un esempio Girls5eva, Lucifer e Manifest, cancellate altrove e riportate in vita dalla piattaforma. Inoltre, come riporta The Hollywood Reporter, potrebbe fare la differenza per il ritorno di Heels anche l'accordo da 5 miliardi di dollari che all'inizio di quest'anno Netflix ha raggiunto con la WWE per trasmettere dal 2025 gli incontri di wrestling del celebre programma Monday Night Raw.

Per chi ancora non la conoscesse, Heels ruota attorno a una federazione di wrestling a conduzione familiare nella quale due fratelli rivali si trovano l'uno contro l'altro per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l'altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese "heel"). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle. Ego, crisi di identità e ambizione entrano in gioco alimentando le tensioni e il dramma tra Jack e Ace (Amell e Ludwig), che ognuno con i propri problemi iniziano a non andare d'accordo su come gestire l'eredità del padre.