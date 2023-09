Neppure One Piece frena Suits: È la più vista in streaming da 11 settimane consecutive

News Serie TV

Ecco la Top 10 dei titoli più visti in streaming nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2023.

Abbiamo un elemento in più per dire che One Piece, adattamento live-action dell'omonimo manga giapponese di Eiichiro Oda, è stata una scommessa vinta per Netflix. Stando alle rilevazioni di Nielsen, più indipendenti rispetto a quelle diffuse dalle stesse piattaforme streaming, nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre, quella della sua uscita, One Piece è stata una delle Serie TV più viste in streaming. Ma non la più vista. Il primato resta incredibilmente a Suits, il legal drama conclusosi nel 2019 dopo nove stagioni e da qualche mese nuovamente disponibile sia su Netflix che su Peacock, al primo posto da 11 settimane consecutive. Mai nessun altro contenuto in licenza era riuscito a fare tanto. Inoltre, da quando Nielsen ha iniziato a contare le visualizzazioni streaming oltre tre anni fa, solo Ozark aveva occupato la prima posizione per 11 settimane, anche se nel corso di diverse stagioni e non consecutivamente.

I numeri di Suits superano quelli di One Piece quasi del doppio: 2,45 miliardi di minuti visualizzati contro 1,31 miliardi. Il dato in realtà non è così clamoroso: attualmente quest'ultima è disponibile solo con 10 episodi, mentre per l'altra ne sono stati girati complessivamente 134. Notevole anche il risultato della miniserie Who Is Erin Carter?, nella sua seconda settimana di disponibilità vista per 1,01 miliardi di minuti. La Ruota del Tempo, la cui seconda stagione è partita su Prime Video il 1° settembre, è tornata nella Top 10 dei contenuti originali con 515 milioni di minuti visualizzati. Ahsoka di Disney+, invece, è scena notevolmente rispetto alla sua prima settimana, registrando 487 milioni di minuti visualizzati (rispetto agli 829 milioni della premiere). Infine, la serie di Paramount+ Operazione Speciale: Lioness ha fatto il suo debutto nella Top 10 proprio nella settimana del finale di stagione, con 363 milioni di minuti visualizzati

Contenuti più visti in streaming

1 Suits Netflix / Peacock 2,450 = 2 One Piece Netflix 1,311 N 3 Who Is Erin Carter? Netflix 1,019 – 4 Bluey Disney+ 1,012 – 5 Grey's Anatomy Netflix 870 – 6 NCIS Netflix / Paramount+ 797 = 7 Non sei invitata al mio Bat Mitzvah Netflix 715 + 8 CoComelon Disney+ 643 = 8 S.W.A.T. Hulu / Netflix / Paramount+ 643 + 10 The Big Bang Theory Max 590 +

Contenuti originali più visti in streaming

1 One Piece Netflix 1,311 N 2 Who Is Erin Carter? Netflix 1,019 – 3 L'ultimatum: O mi sposi o te ne vai Netflix 558 + 4 La Ruota del Tempo Prime Video 515 + 5 Ahsoka Disney+ 487 – 6 Only Murders in the Building Hulu 460 + 7 Ragnarok Netflix 444 + 8 Avvocato di difesa Netflix 402 – 9 Zone blu: I segreti della longevità Netflix 366 N 10 Operazione Speciale: Lioness Paramount+ 363 +

Contenuti acquisiti più visti in streaming