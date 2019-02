NCIS: Uno spot annuncia a sorpresa il "ritorno" di Ziva

Domenica sera, la rete americana CBS ha lasciato di stucco i fan di NCIS che stavano assistendo al Super Bowl quando, durante un intermezzo pubblicitario, ha mostrato uno spot del prossimo episodio della stagione 16 nel quale appariva chiaramente Ziva David, l'amato personaggio interpretato fino al 2013 da Cote de Pablo.

In onda il 12 febbraio, l'episodio She, tredicesimo della nuova stagione, vedrà Gibbs e il resto della squadra riaprire un vecchio caso quando una bambina di 9 anni malnutrita e confusa - apparentemente la figlia di una recluta della Marina scomparsa da tempo - viene trovata nascosta in un magazzino. Nel corso delle indagini, Bishop scopre che l'agente David era rimasta sul caso per diverso tempo dopo che questo era stato chiuso ufficialmente. Un suo coinvolgimento potrebbe quindi rivelarsi fondamentale per risolvere una volta per tutte quello che viene definito "il più grande segreto dell'NCIS".