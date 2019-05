NCIS: Un ritorno shock nel finale della stagione 16

Definito uno dei segreti meglio tenuti nella storia della tv e uno dei momenti più sorprendenti vissuti dal pubblico del piccolo schermo negli ultimi anni, il procedurale NCIS ha sganciato quella che nel gergo giovanile viene definita una bomba quando, nell'episodio che la scorsa notte ha concluso negli Stati Uniti la sedicesima stagione - quindi, attenzione alle anticipazioni! - il sospetto crescente che Ziva David, l'amato personaggio interpretato fino al 2013 da Cote de Pablo, sia ancora in vita sono stati confermati negli ultimi istanti dall'inattesa apparizione del personaggio, presentatosi di tutta fretta alla porta di Gibbs (Mark Harmon).

"Ciao Gibbs, non c'è tempo per i convenevoli. Sei in pericolo", gli dice Ziva scendendo nel suo seminterrato. Lui la fissa sbalordito, al che lei gli chiede: "Non hai nulla da dire?". E "Ziva" è tutto quello che l'uomo, con gli occhi lucidi, riesce a farsi uscire dalla bocca mentre torna a osservare quel volto sorridente.

"Questo sorprendente momento è solo l'inizio", assicurano gli showrunner di NCIS Frank Cardea e Steven D. Binder in un comunicato. "Siamo entusiasti di far sapere che Cote de Pablo apparirà nella stagione 17 in onda quest'autunno quando l'avvertimento di Ziva a Gibbs prenderà forma". Nel frattempo, si viene a sapere che la produzione ha fatto uno sforzo non indifferente al fine di mantenere segreto il ritorno del personaggio, ad esempio non includendo la scena nel copione ufficiale, girata con un gruppo ristretto di persone, a notte fonda, dopo che tutti gli altri avevano lasciato il set, con de Pablo entrata da un ingresso secondario.

In Italia, gli inediti di NCIS sono in onda su Rai2 ogni domenica alle ore 21:20. Tuttavia, il finale non si mostrerà prima dell'estate, dal momento che la rete interromperà la programmazione a metà stagione, per riprenderla presumibilmente in autunno.