NCIS: Tony & Ziva uniti contro ogni sorta di pericolo nel trailer ufficiale del nuovo spin-off

Thriller e romanticismo nel trailer ufficiale di NCIS: Tony & Ziva, il nuovo spin-off con Michael Weatherly e Cote de Pablo in arrivo su Paramount+ a settembre.

Nonostante tutta la strada percorsa per allontanarsi dalle loro precedenti vite e cominciare un nuovo capitolo come una famiglia non convenzionale, il passato e soprattutto i pericoli non ci hanno messo molto a ritrovarli. Nel trailer ufficiale di NCIS: Tony & Ziva, gli amati personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo affrontano ogni sorta di minaccia - criminali, auto assassine, gli anni che passano, le stesse forze dell'ordine - mentre cercano di salvare se stessi e il mondo, provando a capire nel frattempo cosa sono diventati l'uno per l'altro.

La trama e i personaggi di NCIS: Tony & Ziva

Disponibile in streaming su Paramount+ dal 4 settembre, ogni giovedì con un nuovo episodio, NCIS: Tony & Ziva, sesto spin-off del procedurale di successo NCIS - Unità anticrimine, continua la storia dei due personaggi dopo che Tony ha lasciato l'NCIS ed è volato a Parigi per crescere la figlia avuta da Ziva. La stessa Ziva che si presumeva fosse morta e che poi si è scoperto essere ancora in vita, che Gibbs ha salvato da una terrorista e che poi ha raggiunto la sua famiglia in Francia.

Ora impegnati nella crescita della dodicenne Tali (Isla Gie, Slow Horses), Tony e Ziva si ritrovano ancora una volta in pericolo quando la di lui agenzia privata di servizi di sicurezza viene attaccata. "Qualcuno sta cercando di incastrarci, è un attacco informatico", avverte Tony nel trailer. Costretti a fuggire attraverso l'Europa mentre cercano di capire chi gli sta addosso, i due, che tra inseguimenti, travestimenti e scazzottate non perdono occasione per punzecchiarsi a vicenda, provano anche a imparare a fidarsi l'uno dell'altra in modo che possano avere finalmente il loro lieto fine in quello che sembra "un incrocio tra un thriller tecnologico e una commedia romantica". Sì, perché non mancano neppure le cene a lume di candela, i baci e... gli abiti nuziali?!

I 10 episodi di NCIS: Tony & Ziva coinvolgono anche Lara Rossi (Il villaggio dei dannati) nei panni di Sophie, una professionista altamente qualificata con esperienza nello Special Air Service (SAS) responsabile della sicurezza di Tali; Amita Suman (Tenebre e ossa) di Claudette, direttore tecnico presso l'agenzia di sicurezza di Tony, l'unica ragione per cui le cose lì funzionano così bene; Maximilian Osinski (Ted Lasso) di Boris, un espatriato russo e uno dei migliori e più sfuggenti hacker informatici al mondo; James D'Arcy (Agent Carter) di Henry, un alto funzionario dell'Interpol che ha trascorso la sua carriera nelle forze dell'ordine dando la caccia ai criminali internazionali; Julian Ovenden (Bridgerton) di Jonah, un ex programmatore informatico per la NSA ora segretario generale dell'Interpol; Nassima Benchicou (Emily in Paris) di Martine, un'ex agente dell'intelligence francese presso la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE); e Terence Maynard (The Witcher) del Dott. Lang, un terapista di grande esperienza.