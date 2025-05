NCIS: Tony & Ziva sono ancora una coppia? Gli indizi nel nuovo trailer dello spin-off

News Serie TV

Ecco un nuovo trailer di NCIS: Tony & Ziva, l'ultimo spin-off di NCIS con Michael Weatherly e Cote de Pablo di nuovo nei panni di Tony DiNozzo e Ziva David.

Il nuovo trailer di NCIS: Tony & Ziva, ultimo spin-off del celebre procedurale NCIS - Unità anticrimine incentrato su Tony DiNozzo e Ziva David, lascia intendere che la relazione tra gli amati personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo sarà ancora sulle montagne russe la prossima volta che li incontreremo. Nell'anteprima si vede Ziva dire a uno psicologo che ultimamente le cose tra lei e Tony "non vanno male", e quest'ultimo alzare un bicchiere alla migliore "coinquilina" che possa desiderare.

Primo Trailer: Il Primo Trailer della serie spin-off - HD

La trama di NCIS: Tony & Ziva

Stiamo tranquilli i più romantici di voi: il trailer mostra anche momenti di sdolcinata intimità tra i due protagonisti, come può esserlo una cena a lume di candela terminata apparentemente con un tenero bacio. È probabile quindi che ciò a cui assisteremo sarà il solito tira e molla di una coppia che cerca semplicemente di far funzionare le cose, anche contro difficoltà indipendenti da loro. In NCIS: Tony & Ziva, infatti, i due ex agenti speciali dovranno affrontare un nemico misterioso quando l'agenzia privata di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata. La ricerca di risposte li porterà in giro per l'Europa dopo essersi stabilizzati a Parigi, dove li troveremo concentrati sulla crescita della figlia dodicenne Tali (Isla Gie, Slow Horses).

"Impareranno a fidarsi l'uno dell'altra in modo che possano finalmente avere il loro non convenzionale lieto fine?", domanda la sinossi ufficiale della serie, attesa in streaming su Paramount+ per l'autunno. A tenerli uniti sarà con ogni probabilità il loro amore per Tali, soprattutto di fronte al pericolo concreto e terrificante che quel qualcuno possa farle del male.