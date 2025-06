NCIS: Tony & Ziva, il trailer italiano dell'atteso spin-off in arrivo su Paramount+

News Serie TV

In attesa del debutto il 4 settembre, ecco il primo trailer italiano di NCIS: Tony & Ziva, con le storiche voci italiane di Alessandro Quarta e Francesca Fiorentini.

Le voci di Tony DiNozzo e Ziva David tornano a essere quelle inconfondibili dei doppiatori Alessandro Quarta e Francesca Fiorentini nella versione italiana del primo trailer di NCIS: Tony & Ziva, l'attesissimo spin-off di NCIS - Unità anticrimine a loro dedicato, disponibile in streaming su Paramount+ dal 4 settembre, ogni giovedì con un nuovo episodio (tre la prima settimana).

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie spin-off - HD

La trama di NCIS: Tony & Ziva

Creata da John McNamara (Physical, The Magicians), NCIS: Tony & Ziva vede i due ex agenti del Naval Criminal Investigative Service insieme a Parigi, dove sono impegnati nella crescita della figlia Tali (Isla Gie, Slow Horses). Ma quando l'agenzia privata di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono fuggire attraverso l'Europa mentre cercano di capire chi li sta inseguendo - e, forse, anche imparare a fidarsi l'uno dell'altra? - in modo che possano avere finalmente il loro non convenzionale lieto fine. Nel frattempo, stanca di essere trattata come una bambina nonostante i suoi 12 anni, la precoce Tali si dimostra più intuitiva e vigile di quanto gli adulti intorno a lei le riconoscono, ed è pronta a dimostraglielo. A tenerla fuori dai guai è Sophie (Lara Rossi, Il villaggio dei dannati), una professionista altamente qualificata con esperienza nello Special Air Service (SAS). Sophie apporta una miscela unica di calore materno e iper-vigilanza al suo ruolo di custode di Tali.

"Siamo emozionatissimi di condividere finalmente il prossimo capitolo di Tony e Ziva con gli straordinari fan di tutto il mondo che non hanno mai smesso di credere che questo giorno sarebbe arrivato", hanno dichiarato i protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo in occasione dell'annuncio della data di debutto pochi giorni fa. "Tornare a interpretare questi ruoli insieme sullo schermo dopo più di un decennio è stato un viaggio indimenticabile pieno di bugie, spie, pericoli, desideri... e auto assassine a guida autonoma (non preoccupatevi, queste ultime avranno presto un senso). Questa è un'avventura sfrenata che non vorrete perdervi, e come si dice a Parigi: accrochez-vous bien!".