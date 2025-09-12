TGCom24
News Serie TV

NCIS: Tony & Ziva: Il primo episodio si può vedere gratis, ecco come

Carolina Mautone

Paramount+ ha reso disponibile, gratuitamente e per tutti, il primo episodio della nuova serie NCIS: Tony & Ziva: ecco dove recuperarlo anche se non avete un abbonamento al servizio di video in streaming.

NCIS: Tony & Ziva: Il primo episodio si può vedere gratis, ecco come

Dopo anni di attesa, i fan di NCIS hanno finalmente ritrovato Tony DiNozzo e Ziva David, interpretati ancora da Michael Weatherly e Cote de Pablo, in una nuova e avvincente avventura. Il nuovo spin-off intitolato NCIS: Tony & Ziva ha debuttato il 4 settembre su Paramount+ con i primi tre episodi già disponibili e prosegue con un nuovo episodio (di 10 totali) ogni giovedì. Ma c'è una notizia che farà felici tutti: il primo episodio della serie è disponibile gratuitamente, anche per chi non ha un abbonamento al servizio di video in streaming.

NCIS: Tony & Ziva: Dove vedere gratis il primo episodio

Paramount+ ha deciso di rendere disponibile il primo episodio della serie gratuitamente su YouTube. Questo significa che chiunque può guardarlo senza registrarsi o sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. È sufficiente collegarsi al canale ufficiale di Paramount+ Italia e avviare la visione in streaming. Allo stesso modo, se avete un abbonamento di Prime Video, avete la possibilità di guardarlo gratuitamente direttamente dall'app di Prime Video per un periodo limitato, senza dover scaricare Paramount+.

La trama di Tony & Ziva tra fughe, intrighi e vecchie ferite

In NCIS: Tony & Ziva, ritroviamo Tony (Michael Weatherly) e Ziva (Cote de Pablo) a Parigi, dove stanno cercando di costruire una vita insieme mentre crescono la loro figlia dodicenne Tali (Isla Gie). Ma la quiete dura poco: la società di sicurezza privata di Tony subisce un attacco, e la famiglia si ritrova improvvisamente in fuga attraverso l’Europa. Tra nuove minacce, hacker internazionali e sospetti da parte dell’Interpol, la serie mescola elementi d'azione, dramma familiare e spionaggio. Ma al centro resta la dinamica tra Tony e Ziva: un rapporto fatto di fiducia (da ricostruire), amore (mai del tutto spento) e protezione per la loro figlia.

No Country Is Safe: un primo episodio ricco di colpi di scena

Il primo episodio, intitolato in originale "No Country Is Safe" (piccola curiosità: le prime lettere di queste quattro parole formano l'acronimo NCIS), si apre in medias res con un misterioso matrimonio (sarà proprio quello di Tony e Ziva o rimaniamo delusi?), ma presto un flashback ci catapulta un intrigo che coinvolge un attacco informatico all'Interpol, una chiavetta USB sospetta (la famigerata 9.4 e anche questo nome è un gioco che fa riferimento alla data d'uscita della serie, il 4 settembre) e un conto aziendale su cui compaiono (e tanto velocemente scompaiono) 115 milioni di euro. Nel corso dell'episodio, vediamo Ziva combattere i fantasmi del passato (incluso il suo disturbo post-traumatocp), Tony gestire l'attacco alla sua azienda, e la coppia affrontare una crisi che non si aspettavano. Il tutto mentre sullo sfondo ci sono nuovi personaggi che arricchiscono ulteriormente questa storia.

Leggi anche NCIS: Tony & Ziva, la nostra video intervista esclusiva a Michael Weatherly e Cote de Pablo

Il cast e il team di produzione

Oltre ai volti noti, il cast include Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Isla Gie, Nassima Benchicou, Terence Maynard, Julian Ovenden e James D’Arcy La regia è firmata da John McNamara, anche showrunner della serie insieme agli stessi Weatherly e de Pablo, ora anche produttori esecutivi.

