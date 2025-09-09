NCIS: Tony & Ziva, la nostra video intervista esclusiva a Michael Weatherly e Cote de Pablo

Speciali Serie TV

Sono una delle coppie televisive più amate di sempre: Michael Weatherly e Cote de Pablo sono tornati sullo schermo con NCIS: Tony & Ziva e hanno fatto tappa a Roma dove abbiamo avuto il piacere di intervistarli.

Quella di Michael Weatherly e Cote de Pablo, tornati nei panni dei leggendari Tony DiNozzo e Ziva David di NCIS nel nuovo attesissimo spin-off NCIS: Tony & Ziva, è molto più di una semplice reunion. Per i fan è una resa dei conti emotiva e (si spera) il lieto fine che aspettavano da anni. Sarà per questo se, ci perdonerete, abbiamo mostrato il nostro lato più genuino di fan e non siamo riusciti a mascherare l'emozione quando ci siamo trovati di fronte proprio ai due protagonisti, arrivati a Roma per un tour promozionale che li sta portando in giro per il mondo. A pochi giorni dal debutto della serie su Paramount+ (dove sono disponibili i primi 3 episodi, mentre i restanti 7 saranno disponibili ogni giovedì, fino al gran finale previsto per il 23 ottobre) li abbiamo incontrati per una breve ma intensa chiacchierata. I due attori si sono raccontati con sincerità e ironia, parlando del successo di un franchise amatissimo come NCIS, commentando con noi alcune scene dei primi episodi e non nascondendo quella chimica (mai interrotta) che li lega anche fuori dal set. Qual è il segreto per non spegnere mai quella scintilla che rende i "Tiva" così iconici? Guardate qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/ncis-tony-e-ziva/3716/video/?vid=47911" title="Intervista: La nostra video intervista esclusiva ai due protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo - HD">Intervista: La nostra video intervista esclusiva ai due protagonisti Michael Weatherly e Cote de Pablo - HD</a>

La trama di NCIS: Tony & Ziva

NCIS: Tony & Ziva riprende la storia dopo la presunta morte di Ziva (Cote de Pablo), che aveva spinto Tony (Michael Weatherly) ad abbandonare l'NCIS per crescere da solo la loro figlia. Anni dopo la sua presunta morte, si scopre che Ziva è ancora viva. Completata un'ultima missione con l'NCIS, riesce finalmente a riunirsi con Tony e la piccola Tali a Parigi. Ed è proprio da qui che prende il via la nuova serie. Dopo anni lontani dal mondo delle indagini, i due cercano di costruire una nuova vita insieme a Parigi. Ma la tranquillità dura poco: l'azienda di sicurezza di Tony subisce un attacco informatico e la famiglia si ritrova braccata da un nemico invisibile. Costretti alla fuga, Tony e Ziva attraversano l'Europa con un'avventura in stile Intrigo internazionale per scoprire chi li sta cercando e perché. Tra azione, romanticismo e vecchie ferite da guarire, i due dovranno imparare di nuovo a fidarsi l'uno dell'altra per provare a costruire quel finale felice che non hanno mai avuto.

Il cast include anche Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Isla Gie, Nassima Benchicou, Terence Maynard, Julian Ovenden e James D’Arcy. La serie è diretta da John McNamara, anche showrunner e produttore esecutivo.