NCIS: Tony & Ziva, ci sono già piani per una seconda stagione?

News Serie TV

Lo spin-off di NCIS con Michael Weatherly e Cote de Pablo ha debuttato da poco su Paramount+ ma l'accoglienza dei fan è stata calorosa, tanto che ci si chiede già se sia prevista una seconda stagione: le risposte degli attori e dello showrunner e tutto quello che sappiamo finora.

Il ritorno di Michael Weatherly e Cote de Pablo nei panni degli amatissimi Tony DiNozzo e Ziva David in NCIS: Tony & Ziva ha acceso l'entusiasmo dei fan storici del franchise. Con i primi tre episodi disponibili su Paramount+ (e i restanti in arrivo uno ogni giovedì), lo spin-off ha già conquistato il pubblico, tanto da alimentare una domanda inevitabile: ci sarà una seconda stagione? Ecco cosa hanno risposto i diretti interessati.

NCIS: Tony & Ziva, la magia di tornare sul set per gli attori

Parlando con TVInsider, entrambi gli attori si sono detti entusiasti dell'opportunità di riportare in vita i loro personaggi, definendo la prima stagione "un sogno". "È stato così divertente tornare a interpretare questi personaggi", ha dichiarato Cote de Pablo. "Non sappiamo cosa accadrà in futuro, ma sapevamo di doverlo fare. Io e Michael sentivamo di doverlo ai fan. E siamo felici che sia successo. Lo abbiamo desiderato, e si è realizzato in modo meraviglioso", ha aggiunto.

Anche Michael Weatherly ha ricordato con affetto i giorni passati sul set di NCIS insieme a de Pablo e Sean Murray, sottolineando come il nuovo progetto abbia risvegliato in lui quella stessa energia e affiatamento. "Era come una routine settimanale, quasi un costume di Halloween. Ci facevamo sempre la stessa domanda: 'Quante stagioni ti restano?'", ha ricordato.

Certo, il mondo della televisione e delle produzioni tv in questi anni è molto cambiato. Nel ricordare le lunghe stagioni da 24 episodi della serie originale, de Pablo ha ammesso: "Grazie al cielo eravamo più giovani. Dormivamo pochissimo, ma amavamo quello che facevamo. Ridevamo ogni giorno". Per fortuna l'entusiasmo è rimasto intatto e quel senso di gratitudine ha attraversato anche le riprese di Tony & Ziva, dove la bellezza dell'ambientazione europea ha aggiunto un tocco unico. "Quel paesaggio è quasi un personaggio a sé, un elemento romantico che ha permesso alla storia di esprimersi in modo meraviglioso", ha aggiunto de Pablo.

E la seconda stagione?

Quindi tutte queste incoraggianti premesse ci portano dritti dritti verso una seconda stagione? Nonostante l’entusiasmo, lo showrunner John McNamara mantiene un approccio cauto. "Cerco di non contare mai i polli prima che siano nati. Al momento sono concentrato sul finire questa stagione e farla al meglio", ha affermato. "Onestamente, tutto dipenderà dai fan, dagli abbonati a Paramount+ e, alla fine, da Paramount e CBS. È una loro proprietà, ed è il loro investimento", ha chiarito.

Detto questo, le possibilità di una seconda stagione non sono affatto escluse. Anzi, sia Weatherly che de Pablo si sono detti pronti a tornare. "Se ci venisse data un'altra opportunità, saremmo felicissimi", ha dichiarato l’attrice. E se l'amore dei fan continuerà a farsi sentire con la stessa intensità, è difficile immaginare che NCIS: Tony & Ziva si fermi qui. Siamo sicuri che ne sapremo di più a breve. Intanto la serie prosegue su Paramount+ e tutto ciò che si può fare per sostenerla è dimostrare che la si sta guardando.