NCIS prolunga il ritorno di un amato personaggio nella stagione 17

Il procedurale di successo tornerà in onda negli Stati Uniti il 24 settembre.

Attenzione: L'approfondimento che segue include anticipazioni dell'episodio conclusivo della stagione 16 di NCIS, ancora inedito in Italia.

Un momento a lungo atteso dai fan di NCIS, il ritorno di Cote de Pablo e del suo amato personaggio, Ziva David, non si limiterà alla premiere della stagione 17, come invece ci si aspettava. L'attrice prenderà parte ad altri due episodi, in onda negli Stati Uniti tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno.

Non più nel cast del procedurale di CBS dal 2013, Ziva è ricomparsa negli ultimi istanti del finale della stagione precedente, quando si è presentata di tutta fretta a casa di Gibbs, lasciandolo comprensibilmente senza parole. Sappiamo infatti che l'agente speciale è morta in un'esplosione al termine della stagione 13. O almeno così si pensava, visto che il personaggio di Mark Harmon ha poi ricevuto un messaggio nel quale Ziva lo pregava di mantenere il suo segreto per il bene della sua famiglia. Nel finale, l'abbiamo vista quindi precipitarsi nel seminterrato di Gibbs, avvertendolo di un pericolo imminente. Ma quanto tutto ciò fosse reale o solo frutto della sua immaginazione lo scopriremo - evidentemente - nei prossimi mesi.

NCIS tornerà in onda negli Stati Uniti il 24 settembre. A maggio, parlando del sorprendente ritorno di Ziva, gli showrunner Frank Cardea e Steven D. Binder avevano detto: "Questo è solo l'inizio. Siamo entusiasti di far sapere che Cote de Pablo apparirà nella stagione 17 in onda quest'autunno quando l'avvertimento di Ziva a Gibbs prenderà forma".