NCIS: Patricia Richardson sarà la suocera di...

News Serie TV

La veterana di Quell'uragano di papà apparirà nel prossimo episodio della stagione 19.

Qualcuno sta per mettersi le mani nei capelli in NCIS? Patricia Richardson, attrice conosciuta in tv per i suoi trascorsi in Quell'uragano di papà, sitcom per la quale negli anni '90 è stata nominata quattro volte all'Emmy, apparirà nel prossimo episodio della diciannovesima stagione del procedurale di CBS come la suocera di uno dei protagonisti. E questa volta le preoccupazioni per lui saranno doppie.

NCIS 19: Il ruolo di Patricia Richardson

Nell'episodio Docked, in onda lunedì prossimo negli Stati Uniti (in Italia la stagione 19 è attesa su Rai 2 per l'inizio del prossimo anno), l'agente speciale Timothy McGee (Sean Murray) scoprirà suo malgrado che un altro membro della sua famiglia è coinvolto in un caso dell'NCIS. La squadra indagherà sulla morte di un uomo a bordo di una nave da crociera. A scoprire il corpo è Judy (Richardson), la suocera di McGee, che per l'occasione si troverà a condividere nuovamente lo schermo con la moglie Delilah, interpretata nuovamente da Margo Harshman (la sua ultima volta nella serie risale all'inizio dell'anno, in uno dei primi episodi della stagione 18).

"Ci siamo incontrati il secondo giorno della crociera" dice Judy al genero durante l'interrogatorio nel promo dell'episodio, prima di creare un certo imbarazzo aggiungendo: "Una cosa tira l'altra... Eravamo in intimità l'uno con l'altra. Aiuterebbe l'indagine se entrassi più nel dettaglio?".