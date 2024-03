NCIS Origins ringiovanisce Mike Franks: Kyle Schmid lo interpreterà nello spin-off prequel

News Serie TV

La nuova serie andrà in onda su CBS durante la stagione televisiva 2024-25. Ecco cosa sappiamo.

NCIS: Origins tornerà indietro nel tempo per mostrare ai fan di NCIS com'era la vita di Leroy Jethro Gibbs quando aveva circa trent'anni. Siamo negli anni '90 e in quel periodo una delle figure per lui più importanti rispondeva al nome di Michael 'Mike' Franks. Nella serie originale la leggenda dell'NCIS ha avuto il volto di Muse Watson. Nello spin-off prequel sarà interpretato invece dal più giovane Kyle Schmid, conosciuto in tv per i suoi trascorsi in Copper, Six e la più recente Big Sky.

NCIS: Origins, la trama dello spin-off prequel

In onda sull'americana CBS la prossima stagione, NCIS: Origins racconta come Leroy Jethro Gibbs è diventato l'uomo che tutti conosciamo. Ambientata nel 1991, la serie mostra il personaggio come un agente speciale appena formato, che alla neocostituita divisione NCIS di Camp Pendleton, una delle principali e più grandi basi del Corpo dei Marines, trova il suo posto in una squadra grintosa e raffazzonata guidata da Mike Franks.

Come i fan di NCIS sanno, Franks non era solo il leader del Major Case Response Team, è stato anche determinate nell'aiutare Gibbs nel suo percorso per diventare un agente speciale. In Origins lo conosceremo come un vero texano con grandi baffi e una volontà ancora più grande.

Austin Stowell (Catch-22, Public Morals) interpreterà la versione più giovane di Gibbs, mentre colui che ne ha vestito i panni per diciannove stagioni in NCIS, Mark Harmon, darà il suo contributo allo spin-off come produttore esecutivo e voce narrante. Al cast si è unita anche Mariel Molino (Segreti di una tata) con il ruolo dell'agente speciale Lala Dominguez, un'ex Marine con uno scuro senso dell'umorismo. Quando un tormentato Gibbs (sua moglie Shannon e la figlia Kelly sono state da poco uccise) si unisce alla squadra, la storia che segue tra questi due enigmatici outsider è piena di scintille e svolte che lasceranno il pubblico con poche certezze e molte ipotesi. Continuano invece i casting per il ruolo di una giovane Vera Strickland, interpretata brevemente in NCIS oltre un decennio fa da Roma Maffia.