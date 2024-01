NCIS: Origins, oltre al giovane Gibbs rivedremo anche un altro personaggio noto: Ecco quale

News Serie TV

La nuova serie sarà prodotta e narrata dall'ex star di NCIS Mark Harmon.

Nonostante la giovane età, quello di Leroy Jethro Gibbs non sarà l'unico volto familiare in NCIS: Origins, lo spin-off prequel di NCIS ordinato a sorpresa dalla rete americana CBS la scorsa settimana. TVLine ha appreso che la nuova serie mostrerà anche la versione più giovane dell'agente speciale Vera Strickland, apparsa brevemente in NCIS oltre un decennio fa e interpretata in quell'occasione da Roma Maffia.

A proposito di NCIS: Origins

In tv non prima del prossimo autunno, NCIS: Origins racconterà come il Leroy Jethro Gibbs interpretato per diciannove stagioni da Mark Harmon, uno dei produttori esecutivi e la voce narrante della nuova serie, è diventato l'uomo che tutti conosciamo. Ambientata nel 1991, mostrerà il personaggio come un agente speciale appena formato che alla neocostituita divisione NCIS di Camp Pendleton, una delle principali e più grandi basi del Corpo dei Marines, trova il suo posto in una squadra grintosa e raffazzonata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks, la cui versione adulta ha avuto invece il volto di Muse Watson.

Vera Strickland è apparsa in un solo episodio di NCIS, il terzo dell'undicesima stagione, nel quale si scoprì che era l'ex partner di Franks. Per il momento CBS preferisce non commentare l'indiscrezione, mentre è stato già confermato che la sceneggiatura di NCIS: Origins è nelle mani di Gina Lucita Monreal e David J. North e che Sean Harmon, il figlio di Mark, che ha avuto l'idea e contribuirà come produttore esecutivo, non interpreterà il giovane Gibbs come ha fatto diverse volte in NCIS tra il 2008 e il 2020. La produzione, infatti, è in cerca di nuovo attore al quale affidare il personaggio.