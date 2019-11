NCIS: New Orleans, l'episodio 6.06 lascia i fan sotto shock [SPOILER]

News Serie TV

Il procedurale perde uno dei suoi protagonisti storici.

Un inaspettato colpo di scena ha lasciato il pubblico di NCIS: New Orleans pieno di costernazione dopo l'episodio in onda negli Stati Uniti su CBS la scorsa notte, il sesto della stagione 6, intitolato Matthew 5:9. L'ora - non proseguite la lettura se preferite non avere anticipazioni! - ha visto l'agente speciale Christopher Lasalle, interpretato fin dal primo episodio da Lucas Black, perdere la vita in seguito al suo tentativo di vendicare l'omicidio del fratello Cade.

Bisogna ammettere che gli autori questa volta sono stati piuttosto crudeli. Lasalle ha riportato diverse ferite da colpi d'arma da fuoco quando, raggiunto il luogo in Alabama dove il fratello era stato ucciso, è stato colpito all'addome e al braccio destro da un uomo armato che aveva mirato alla giovane donna che era con lui e lo stava aiutato. Trasportato in ospedale con un aereo dopo l'arrivo sulla scena di Pride (Scott Bakula), l'agente ha subito un delicato intervento chirurgico che sembrava avergli salvato la vita. Tuttavia, poco dopo una toccante vista di Loretta (CCH Pounder), i suoi segni vitali sono peggiorati, fino alle sue ultime parole "Andiamo a pescare, Cade...". Una perdita che ha lasciato comprensibilmente sotto shock la squadra, oltre a milioni di fan.

"Quello con Lucas Black è stato un viaggio incredibile ed è stato una parte molto importante del team di NCIS: New Orleans", hanno dichiarato gli showrunner Christopher Silber e Jan Nash con un comunicato. "Ci rattrista vederlo andare via, ma siamo felici che avrà più tempo da trascorrere con la sua famiglia". Parole, queste ultime, che sembrano delineare un'uscita di scena voluta dallo stesso attore, che in un messaggio su Twitter ha scritto: "Grazie a tutti! Apprezzo davvero il vostro amore e supporto. Il tempo trascorso in NCIS: New Orleans è stato un'esperienza straordinaria!".