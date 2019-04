NCIS: Los Angeles incontra JAG: Ci sarà anche Catherine Bell!

Entusiasmo alle stelle per il pubblico di JAG. Pochi giorni dopo la notizia del coinvolgimento di David James Elliott negli ultimi episodi della stagione 10 di NCIS: Los Angeles, nuovamente nei panni del personaggio da lui interpretato nel legal drama di CBS conclusosi nel 2005, Harmon Rabb Jr., apprendiamo che questo viaggio nella nostalgia vedrà anche la co-star Catherine Bell riprendere il ruolo del tenente colonnello Sarah 'Mac' MacKenzie.

Come annunciato precedentemente, nell'episodio di NCIS: Los Angeles in onda negli Stati Uniti il 12 maggio, penultimo della stagione, Callen e Sam (interpretati da Chris O'Donnell e LL Cool J) uniranno le forze con Rabb, ora il vice comandante della USS Intrepid, nel tentativo di contrastare una minaccia terroristica - alcuni simpatizzanti dell'ISIS stanno pianificando un attacco contro le portaerei statunitensi. La poliglotta Mac si riunirà con l'ex collega nell'episodio successivo, in onda il 19, quando Hetty (Linda Hunt) chiede anche il suo supporto.

"La Mac di Catherine era una donna forte e intelligente che si è distinta, in più modi, in un mondo dominato dagli uomini" ha dichiarato lo showrunner R. Scott Gemmill, in passato anche sceneggiatore e produttore per JAG. "Il suo personaggio ha spianato la strada ad altre protagoniste forti. Non solo è magnifico lavorare nuovamente insieme come amici, ma anche poter scrivere per Catherine e far interagire quello stesso personaggio con i nostri di NCIS: Los Angeles. È meravigliosamente surreale. Sembra che tutto sia tornato come una volta".

Né Bell né Elliott avevano mai ripreso i loro personaggi di JAG prima d'ora, mentre il franchise di NCIS, che della prima è lo spin-off, ha già ospitato più volte John M. Jackson e Patrick Labyorteaux con i ruoli di A.J. Chegwidden e Bud Roberts Jr. E mentre molti già fantasticano sulla possibilità che il probabile successo di questa operazione incoraggi CBS a riportare in onda JAG, ricordiamo che Bell è già impegnata in Good Witch, serie di cui è la protagonista, e questo basta per mandare all'aria ogni speranza.