NCIS, il momento più triste è arrivato: Poste le basi per l'addio a Ducky

News Serie TV

La serie di successo, appena tornata in tv con la stagione 21, si prepara a dire addio a David McCallum e al suo amato personaggio.

L'episodio con cui la scorsa notte NCIS ha aperto la sua ventunesima stagione ha posto le basi per il preannunciato tributo a David McCallum e al suo personaggio, il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico Dott. Donald 'Ducky' Mallard, dopo la morte dell'attore lo scorso settembre all'età di 90 anni. Più precisamente - attenzione alle anticipazioni! -, gli ultimi istanti della premiere hanno rivelato perché, tra una settimana, gli agenti e i colleghi dell'NCIS si riuniranno per ricordarlo e rendergli omaggio.

NCIS 21: Ecco come Ducky è uscito dalla serie

L'episodio Algún Día, incentrato per lo più sulle sorti di Nick Torres, l'agente speciale interpretato da Wilmer Valderrama che avevamo lasciato in una situazione compromettente con l'uomo responsabile di aver fatto passare un inferno a lui e alla sua famiglia quando era bambino, si è concluso con una telefonata che ha gelato la squadra. "Woah, woah, woah, rallenta", dice Alden Parker (Gary Cole) al Dott. Jimmy Palmer (Brian Dietzen), che si trova dall'altro capo della chiamata. Segue un "Oh mio Dio", mentre il resto della squadra sta ascoltando la conversazione dal solo punto di vista di Parker. "Cosa sta succedendo?", chiede Timothy McGee (Sean Murray). "Certo, saremo lì", dice Parker prima di riattaccare. E la scena si conclude con quest'ultimo che si prepara chiaramente a dare alla squadra una brutta notizia, ovvero che Palmer ha trovato Ducky senza vita, come si può intuire dai promo qui di seguito.

"Ieri è passato. Il cambiamento è l'essenza della vita", dice la voce fuori campo di Ducky nelle due anteprime, la seconda delle quali si riferisce all'episodio tributo di lunedì prossimo, intitolato The Stories We Leave Behind. "Mentre l'NCIS piange la perdita di Ducky, gli agenti trovano conforto nel lavorare su uno dei suoi casi incompiuti che coinvolge una donna il cui padre è stato congedato con disonore dai Marines", si legge nella sinossi ufficiale. Nel corso dell'ora, la squadra rifletterà sui ricordi che ha di Ducky, il quale, "fedele alla sua natura meticolosa e compassionevole, anche dopo essersene andato, riuscirà ugualmente a risolvere un ultimo crimine con la squadra".

"Tutti in NCIS hanno ritenuto importante realizzare un episodio che onori un attore così leggendario, oltre che un caro amico", hanno dichiarato i produttori esecutivi Seven D. Binder e David North in una precedente occasione. Al momento non sono stati confermati ritorni nel cast, incluso quello del veterano Mark Harmon, interprete dell'amico di lunga data di Ducky, Leroy Jethro Gibbs, mentre la sceneggiatura porta le firme di Scott Williams e Dietzen, che ha affiancato McCallum per gran parte del loro tempo in NCIS.

A chi volesse rendere omaggio a David McCallum e all'amato Ducky a modo proprio, riguardando i passati episodi della serie in attesa dell'arrivo dei nuovi in Italia, annunciamo che giovedì 15 febbraio le precedenti stagioni di NCIS arriveranno su Netflix insieme a quelle di un altro procedurale di culto, Law & Order: Unità Speciale.