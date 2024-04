NCIS: Hawai'i cancellata dopo 3 stagioni, il cast: "Un'enorme perdita"

News Serie TV

Lo spin-off di NCIS, il primo con protagonista un'agente speciale donna, è la terza serie tv cancellata da CBS questa stagione. Si aggiunte a CSI: Vegas e Che Todd ci aiuti.

Alla fine, gli analisti si sono dimostrati molto più ottimisti delle reali intenzioni o possibilità di CBS. Con una certa sorpresa, la rete americana ha deciso di cancellare NCIS: Hawai'i, la prima serie del popolare franchise a mettere una donna a capo di una divisione dell'NCIS - l'agente speciale Jane Tennant, interpretata da Vanessa Lachey. In onda da tre stagioni, il procedurale non era uno dei meno seguiti di CBS ed è stato messo da parte rispetto ad altri che, pur riunendo meno spettatori, sono stati invece rinnovati.

NCIS: Hawai'i non avrà una quarta stagione

Per ora la rete dell'Occhio non ha rilasciato una dichiarazione per motivare la propria decisione. Né, come spesso accade in queste occasioni, per ringraziare le professionalità coinvolte. La cancellazione di NCIS: Hawai'i arriva due settimane dopo il rinnovo di NCIS per una ventiduesima stagione e più di un mese dopo il rinnovo dello spin-off più recente NCIS: Sydney per una seconda. Con 7,8 milioni di spettatori medi settimanali e lo 0.5 di rating nel target demografico 18-49, NCIS: Hawai'i aveva ampliato la sua platea del 4% su base stagionale e, dei 14 drama in onda su CBS, era il sesto più seguito in termini di audience totale e l'ottavo nei rating. Serie che non andavano meglio, e ne è un esempio la recente novità Elsbeth, sono state preferite per ragioni che potrebbero essere riconducibili ai costi di produzione, evidentemente più contenuti.

Eppure, in molti credevano che, come parte di un franchise forte, NCIS: Hawai'i sarebbe riuscita a salvarsi e, come aveva ipotizzato Deadline nei giorni scorsi, avere almeno una breve quarta stagione conclusiva. Lo suggeriva anche il fatto che a CBS Studios il franchise è in espansione, con due nuovi spin-off ordinati nei mesi scorsi, uno dei quali proprio da CBS. Tra le possibili cause della cancellazione potrebbero esserci, oltre a quelle economiche, anche ragioni di palinsesto. A causa degli scioperi di Hollywood che hanno compromesso gran parte della stagione televisiva in corso, CBS ha dovuto rinviare diverse delle novità ordinate lo scorso anno, ritrovandosi per la prossima con più show di quanti sarà in grado di mandarne in onda. Questo ha portato probabilmente nei giorni scorsi alle cancellazioni anche di CSI: Vegas e Che Todd ci aiuti.

Il cast di NCIS: Hawai'i reagisce alla cancellazione

Le reazioni del cast della serie non si sono fatte attendere. In un messaggio condiviso su X, Tori Anderson (interprete dell'agente speciale Kate Whistler) ha lamentato: "È davvero difficile elaborare questa cosa. Grazie al nostro straordinario team che mi ha fatto sentire ogni singolo giorno come se stessi vivendo un sogno. Voglio dire grazie a tutti i fan. Anche il mio cuore è spezzato per voi. Si tratta di un'enorme perdita per la rappresentazione. Voglio bene a tutti così tanto". NCIS: Hawai'i ha fatto la storia del franchise come prima serie a coinvolgere un agente queer: Lucy Tara (interpretata da Yasmine Al-Bustami), l'interesse amoroso e poi la fidanzata di Kate.

Jason Antoon (Ernie Malik) ha scritto invece su Instagram: "Questo business è brutale e non ha senso. Ma ci siamo divertiti tantissimo. Vi amo tutti e mahalo [grazie]". Il co-ideatore Christopher Silber ha dichiarato: "Quattro anni fa, Jan Nash, Matt Bosack e io abbiamo iniziato qualcosa di molto speciale. Ci siamo uniti a un cast incredibile, sceneggiatori e membri della troupe straordinari... e ci siamo ritrovati alle Hawaii per realizzare uno show. Ma alla fine ho creato una ohana [famiglia]. Sono davvero grato a tutti voi". Bosack ha aggiunto: "È stato un sogno. E mentre tutto finisce, sarò per sempre grato ai miei partner, Christopher Silber e Jan Nash, al nostro fantastico cast, guidato da Vanessa Lachey, all'intera troupe e a questa meravigliosa isola che chiamo casa. Sono orgoglioso delle storie che siamo riusciti a raccontare in queste tre stagioni. Per aver raccontato appassionanti misteri criminali della Marina ma anche approfondire concetti sulla famiglia, la vita, l'amore, l'identità... A tutti i fan, specialmente a quelli che si sono rivisti in questi personaggi, mahalo nui loa. A hui hou [grazie mille. Arrivederci]".