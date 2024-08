NCIS: Gibbs ha trent'anni in meno nelle prime foto del prequel Origins

News Serie TV

Il nuovo spin-off prequel di NCIS debutterà negli Stati Uniti il 14 ottobre.

La tv è quel posto meraviglioso dove le persone, soprattutto quelle entrate nel cuore del pubblico, possono ringiovanire e vivere la loro vita una seconda volta. Quest'autunno accadrà a Leroy Jethro Gibbs, che in NCIS: Origins, nuovo spin-off prequel del procedurale di successo NCIS, avrà più di trent'anni in meno e sarà solo agli inizi della sua carriera in quello che è diventato poi il Naval Criminal Investigative Service. Un paio di foto ufficiali ce lo mostrano in anteprima insieme all'altrettanto ringiovanito Mike Franks.

Tutto quello che sappiamo di NCIS: Origins

In NCIS: Origins, Leroy Jethro Gibbs avrà il volto di Austin Stowell (Catch-22), mentre la leggenda dell'NCIS Mike Franks sarà interpretata da Kyle Schmid (Six). In onda negli Stati Uniti su CBS dal 14 ottobre, la nuova serie torna al 1991, molti anni prima degli eventi di NCIS e del Gibbs interpretato per 19 stagioni da Mark Harmon (qui produttore esecutivo e voce narrante). Lo vedremo iniziare la sua carriera come agente speciale appena nominato presso la neocostituita divisione NIS di Camp Pendleton, dove trova il suo posto in una squadra grintosa e disordinata guidata da Franks.

"Vedremo [Mike] a un punto della sua vita in cui ha aperto la sua strada e si è guadagnato il rispetto dell'agenzia", ha anticipato Schmid a TV Insider. "Ora ha l'opportunità di costruire una squadra di quelli che vede come alcuni degli agenti più promettenti dell'NCIS. Incontreremo queste persone e le vedremo crescere. È ancora a un punto in cui può fare da mentore a Gibbs. Penso che vedremo perché Gibbs era la persona di cui il mondo si è innamorato nella NCIS originale e come è diventato così. E Mike Franks è una parte importante di tutto questo".

Il resto della squadra include Mariel Molino (Promised Land) nei panni dell'agente speciale Lala Dominguez, un'ex Marine con uno scuro senso dell'umorismo il cui rapporto con Gibbs sarà pieno di scintille; Tyla Abercrumbie (The Chi) dell'agente di supporto alle operazioni sul campo Mary Jo Sullivan; Diany Rodriguez (The Blacklist) dell'agente speciale Vera Strickland, una donna di Brooklyn pratica, arguta, dura come un chiodo e che non usa mai mezzi termini; Daniel Bellomy (Power Book II: Ghost) dell'agente speciale Granville 'Granny' Dawson, un "pivello" che si sta facendo le ossa come assistente del responsabile delle prove e che non vede l'ora di scalare i ranghi fino a diventare agente sul campo; e Caleb Martin Foote (Made for Love) dell'agente speciale Benjamin 'Randy' Randolf, il ragazzo d'oro dell'agenzia, un tipo fin troppo adorabile e paziente incaricato di mostrare i rudimenti al nuovo agente Gibbs.